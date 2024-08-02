10款網好評「專櫃有色潤唇膏」素顏擦氣色秒好　沙漠乾唇有感變嫩

文／美人圈

2024專櫃有色潤唇膏推薦！不論是時下流行的偽素顏妝、抑或是希望素顏氣色變得更好，都非常適合使用「有色潤唇膏」，妝效比一般唇膏來得淡雅清透、不過濃，同時兼顧護唇膏的滋潤效能，讓乾癟、起皮的粗糙雙唇，能長時間飽水嘟嫩，以下就盤點PTT、Dcard網友口碑好評的「2024專櫃有色潤唇膏推薦」！

2024專櫃有色潤唇膏推薦

克蘭詩 快樂多巴胺限定 彈潤植萃美唇油

滋潤卻不黏、唇瓣柔嫩一整天！克蘭詩熱賣的美唇油推出限量版本，推出3款快樂多巴胺限定版繽紛色調，包含能量黃、活力澄、心動粉，一抹點亮活力快樂、自信能量，特別適合活力飽滿的春夏時刻，更有網友大讚：「脫皮流血的嘴唇都可以兩天內救回來」，重度乾唇人可安心入手！

▲克蘭詩 快樂多巴胺限定 彈潤植萃美唇油，NT$1,100。（圖／IG@clarinstw）

CHANEL香奈兒 COCO持色潤唇膏

霧面的有色潤唇膏！對比多數潤唇膏的光澤、亮面，CHANEL白管則是少見的霧面潤唇膏質地，油膩感極低，單擦就是自然偽素顏、用來當打底也不影響後續唇妝效果，而核心配方含修護橄欖菁萃油，雙唇上妝即保養，想要最百搭、最沒病氣感的顏色，首推珊瑚裸棕色的#932海葵，顏色高級且修飾膚色，有知性的氣質、零病氣感，搭配濃妝淡妝都很適合，百搭度極高。

▲CHANEL香奈兒 COCO持色潤唇膏，NT$1,380。（圖／CHANEL）

Dior迪奧 癮誘粉漾潤唇膏

提到專櫃有色潤唇膏，當然有DIOR！近期以Jisoo為靈感的限量色選#061果凍珊瑚，兼顧仙氣飄飄與俏皮甜美的女人味，而DIOR潤唇膏最討喜的就是輕輕一抹就能為雙唇帶來舒適、豐盈、潤澤的極致感受，不論單擦或疊擦都很好看，除了Jisoo色，BEAUTY編另推#012，漂亮柔和的木玫瑰色，超不挑膚色、尤其友善唇色天生較白的人，擁有自然血色感！

▲Dior迪奧 癮誘粉漾潤唇膏，NT$1,380。（圖／Dior）

肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏

重度乾唇人不能錯過！添加4種濃縮高護膚性天然植物油，溫和作用於柔軟細膩的雙唇、注入豐富水分，減緩乾燥，更使用新型甘草酸配方，幫助防止粗糙，使雙唇不再乾燥起皮，並推出全新色調，網友表示：「滋潤度夠且不會黏，顏色也非常漂亮，可以無腦塗就出門！重點是：不會越擦越乾」每一色的光澤自然，使唇瓣變得飽滿豐潤。

▲肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏，NT$1,300。（圖／肌膚之鑰）

嬌蘭 波光蜜漾護唇膏

顏色太美太自然，如同寶寶般的粉嫩飽水！配方結合蜂蜜和柔潤的活性成分，日復一日使雙唇感受紓緩滋養，打造柔軟澎潤的美唇，讓唇瓣有自然不過度的飽水感，如同天生美唇，一共推出八款晶亮的蜜糖色款，明星色調為#258 Rose Glow、#775 Poppy Glow、#809 Lavender Glow，BEAUTY編私心推薦#129 Blossom Glow（下圖）是偏暖的木玫瑰色，很貼近原始唇色、素顏擦也非常好看。

▲嬌蘭 波光蜜漾護唇膏，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

YSL 情挑誘光潤唇膏

一上市就賣翻！蘊含高達85%保養精粹，乳木果油結合荷荷芭油，質地輕盈絲滑，無花果精油偕同膠原蛋白作用，彌補唇紋，雙唇瞬間Q彈散發水嫩光澤，更有著夢幻的金屬玫瑰粉色管身，顏值爆棚！這款的滋潤度足夠，顏色自然不怕塗厚就變螢光，與其他潤唇膏相比，只要食物不過度油膩，顏色並不會全部掉光，持色度相對好一些，難怪一上市就賣爆。

▲YSL 情挑誘光潤唇膏，NT$1,580。（圖／​​​​​​​YSL）

伊麗莎白雅頓 八小時潤色護唇膏

有防曬係數！這是此次網友激推專櫃有色潤唇膏當中唯一一款有防曬係數的，不擔心唇瓣因紫外線而曬傷、曬老，這款不僅含有八小時潤澤霜的精華成分與淡淡香氣，可作為唇膏打底也可單擦，輕輕一滑不僅可感受到雙唇滋潤，薄透的質地完全不影響唇膏的著色能力，顯色度也是數一數二，加上極高的潤澤力，絕對是專櫃當中最高CP值的選擇。

▲伊麗莎白雅頓 八小時潤色護唇膏 SPF15，NT$850。 （圖／伊麗莎白雅頓）

Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護潤唇精華

比潤唇膏更保濕的潤唇精華必須收！這款絕對是乾唇人的全新蜜糖，添加頂級奢養植萃冷壓乳果油及豐盈澎彈複合物，一抹即讓雙唇水潤飽滿、嘟嫩零唇紋，而且有著非常漂亮又流行的玻璃唇妝效，讓保養與時髦一次擁有，保濕力更能全天候維持，即便不斷講話，也不怕唇瓣變得乾燥、嘴角有泡泡，網友激推：「深唇人也能找到適合的顏色！」

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護潤唇精華，NT$1,400。（圖／IG@bobbibrowntaiwan）

香緹卡 花妍香頌唇膏

飽和度低，宛若天生唇色！香緹卡這款也被眾多網友大推，不僅顏色漂亮自然、選擇眾多，最關鍵的是「沒有香精味！」即便吃到也不會感到不舒服。富含膠原蛋白及玻尿酸，擁有濃郁、柔嫩的質地，能打造出唇蜜的光澤與細緻的豐唇效果、甚至讓唇瓣紋路消失、唇形變得飽滿立體、可愛動人，一整個超欠親！

▲香緹卡 花妍香頌唇膏，NT$1,700。（圖／香緹卡）

MAC 超漾光幻色嫩唇凍

膏體偏硬，不怕遇熱大融化！網友大讚：「潤色效果自然漂亮」，透過獨特的PH幻色科技，隨雙唇PH值賦予個人專屬唇色，有效抹去暗沉，加上91%天然純淨養護成分，幫助唇瓣飽水Q潤長達24小時，膏體能扒在唇瓣同時不黏、不油，唇紋有效消失、不再乾癟，顏色更是柔嫩的恰到好處，素顏擦也毫不違和！

▲MAC 超漾光幻色嫩唇凍，NT$900。（圖／IG@maccosmeticstaiwan）

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