亞莉安娜奧運觀賽精品行頭掀話題！Loro Piana編織款化妝包更有度假感

記者鮑璿安 ／台北報導

2024巴黎奧運熱烈展開，場邊觀眾席亦是目光焦點，美國歌手Ariana Grande 亞莉安娜日前現身女子體操資格賽時，穿著一身白色洋裝搭配上Loro Piana Extra Pocket 草編包，打造出時髦又典雅的觀賽穿搭，成為話題焦點。

▲Ariana Grande 手中的包款來自Loro Piana Extra相機袋。（圖／路透）

Ariana Grande綁著熟悉的高馬尾造型出現在巴黎奧運觀眾席，她身穿一套白色洋裝，以平口剪裁搭配上復古風格的寬腰帶呈現精致感，呼應 Loewe白色太陽眼鏡。而她手中的包款更有來頭，來自Loro Piana Extra相機袋，小巧長方形構造的化妝包款式，是品牌近年來的熱門包款，無顯著logo裝飾，精緻的鎖扣正好迎合Quiet Luxury靜奢風。有別於全皮革材質，特別採用了手工編織柳條拼接皮質製成，因此正式之中更有度假感。





▲Ariana Grande 穿著美國品牌Thom Browne 粉紅色禮服出席開幕式。（圖／路透）

開幕典禮上，Ariana Grande則是穿著美國品牌Thom Browne 粉紅色禮服，鮮明立體的裙身結構猶如童話故事中的公主一般，結合蝴蝶結裝飾和撞色高跟鞋展現滿滿的夢幻氛圍。