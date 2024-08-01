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雅典軍綠錶大軍突襲　大理石紋錶殼獨一無二

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▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶潛水系列DIVER X鏤空腕錶OPS款（上）838,000元，（左起）DIVER NET腕錶OPS款403,000元，FREAK ONE OPS錶2,031,000元，FREAK X OPS錶1,031,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）即起至11日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦錶展，年度焦點力作為FREAK ONE腕錶、FREAK X腕錶、潛水系列DIVER NET腕錶以及DIVER X鏤空腕錶的OPS版本，OPS是Special Operation特別行動的簡稱，因此賦予錶款冒險、探索精神，所有OPS腕錶錶殼均以黑色DLC鍍層鈦金屬打造，配上軍綠色設計展現陽剛氣息。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶REAK ONE OPS錶圈以Carbonium®碳正離子材料打造，每一款獨一無二。

雅典錶新作中除了FREAK X OPS腕錶另外搭配卡其綠色碳纖維複合材質製成的錶殼側面，其他三款FREAK ONE OPS、DIVER NET OPS與DIVER X OPS的錶圈均為Carbonium®碳正離子材質，此獨特材料由飛機部件的邊角料製成，呈現如大理石般的紋理，每一款均是獨一無二，且其生產過程中所產生的環境影響相比其他碳複合材料低40%，符合品牌近年來對於永續議題的重視。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶航海系列領航者榮耀錶款，305,000元。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶航海系列領航者榮耀錶款的錶背有魚雷艇圖案。

錶帶亦響應環保，雅典錶FREAK ONE OPS的橡膠壓紋錶帶是從橡膠廢料回收再製；FREAK X OPS與兩款DIVER潛水錶則搭配回收漁網製成的卡其綠色織物錶帶。德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）今夏也發表百分百由回收漁網製成紗線編織而成的全新環保錶帶，具透氣、速乾與絕佳韌性等特色，品牌率先運用在機械潛水腕錶SeaQ系列，目前已有亮眼橘色、綠色以及經典的黑色、灰色和深藍色款式可供選擇。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創推出全新環保錶帶，首先運用在SeaQ系列腕錶，此為綠色編織錶帶款。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

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關鍵字：

雅典錶, Ulysse Nardin, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

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