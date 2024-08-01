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51歲凍齡女神李冰冰放送絲襪美腿　網驚「她少一、二十歲都信」　

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▲▼李冰冰Boucheron 。（圖／公關照）

▲李冰冰出席Boucheron於上海舉辦的Quatre 20周年限時體驗空間開幕活動。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

久未公開亮相的大陸女星李冰冰，日前受法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）之邀，在上海參加Quatre 20周年限時體驗空間揭幕活動，身穿大墊肩迷你裙裝的她大露絲襪美腿，搭配Quatre Classique系列高級珠寶手鐲與長耳環，性感又帥氣，一出場就展現女王氣勢，提及她的真實年齡51歲更讓人驚訝，網友一面倒留言「說她少個一、二十歲我都信」。

▲▼李冰冰Boucheron 。（圖／公關照）

▲李冰冰佩戴Boucheron Quatre Classique系列高級珠寶手鐲與長耳環展現氣勢。

李冰冰是演藝圈著名的凍齡美女，出道超過30年狀態始終維持得不錯，因為她從日常養生到運動樣樣沒少，近來又迷上滑雪運動，在新疆待了一陣子練單板，不僅找到新興趣，還悟出了人生道理，她表示：「發現愛上一件事情，其實是很幸福的，就像愛上一個人一樣，讓人開心、讓人癡迷，它並不那麼容易發生，不過一旦深入其中，那種奇妙感只有自己知道。」

▲▼李冰冰 。（圖／翻攝李冰冰微博）

▲李冰冰近來愛上滑雪，領悟了一番人生道理。（圖／翻攝李冰冰微博）

▲▼李冰冰 。（圖／翻攝李冰冰微博）

▲李冰冰在新疆滑雪，被雪山的美震撼到詞窮。（圖／翻攝李冰冰微博）

除了藉由運動保持美好體態，李冰冰也講求身心平衡，旅行就是她最好的療癒，近期她帶著父母遊大陸景點，完成爸爸想到張家界遊覽的願望，與父母同框合影幸福洋溢，凍齡女神隨時都自帶光芒吸睛。

▲▼李冰冰 。（圖／翻攝李冰冰微博）

▲李冰冰近期帶著爸媽到張家界旅行。（圖／翻攝李冰冰微博）

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關鍵字：

李冰冰, Boucheron, 寶詩龍

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