fb ig video ETtoday search mobile

陳喬恩貴婦出巡拎柏金包逛花園　愛馬仕手袋連發遊韓

>

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿粉色楔型鞋遊濟州島著名景點史努比花園，手拎橘色愛馬仕柏金包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩近日到南韓工作兼旅行，心情大好的她日前在鏡頭前公開素顏與高額頭模樣，毫無女明星包袱，工作完成後與夥伴一同旅遊，竟踩著高高的粉紅色楔型鞋遊濟州島著名景點史努比花園，被朋友取笑也不在意，更驚人的是她還拎著愛馬仕（Hermès）橘色柏金包逛花園，展現貴婦派頭。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩搭機前往南韓帶著愛馬仕橘色鴕鳥皮柏金包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩此趟南韓行的登機包就是貴氣的愛馬仕橘色鴕鳥皮柏金包，無論是包款或顏色都很經典，而一趟旅程不只帶一款愛馬仕手袋，她還拎著品牌從餵食馬匹所使用的飼料桶汲取靈感、向馬術致敬的Picotin手提包出遊，搭配FENDI服裝很俏麗。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿著FENDI服裝配愛馬仕Picotin手提包相當俏麗。（圖／翻攝iam_joechen IG）

頻頻秀出時尚迷夢幻品牌愛馬仕的經典作外，陳喬恩也擁有小資女較易入門的法國品牌Longchamp手袋，旅行時換搭約21,700元Le Roseau水桶包，搭配FENDI Logo字樣拖鞋，盡顯輕鬆愜意的心情。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩腳穿FENDI拖鞋，拎Longchamp 21,700元Le Roseau水桶包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, Longchamp, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

早上喝咖啡越喝越累　5個「時髦壞習慣」讓你疲勞還變胖

早上喝咖啡越喝越累　5個「時髦壞習慣」讓你疲勞還變胖

想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

老是睡不好？營養師揭「破壞睡眠4食物」要少吃　小心淺眠易醒 柯佳嬿穿PRADA蝴蝶結裝「想綁雙馬尾」　范少勳看奧運要挑戰泳帽混搭 第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀 妮可基嫚露馬甲線不輸差41歲的長女　漂亮母女檔根本姊妹花 超準心測！末日時希望哪種動物存活？　秒測你渴望的戀愛關係 4種思考讓你無法快樂　心理學家教你轉念放下 英跳水王子奧運毛衣織好了　亮冰塊肌示範網笑「誰想看他穿衣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面