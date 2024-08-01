陳喬恩貴婦出巡拎柏金包逛花園　愛馬仕手袋連發遊韓

▲陳喬恩穿粉色楔型鞋遊濟州島著名景點史努比花園，手拎橘色愛馬仕柏金包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩近日到南韓工作兼旅行，心情大好的她日前在鏡頭前公開素顏與高額頭模樣，毫無女明星包袱，工作完成後與夥伴一同旅遊，竟踩著高高的粉紅色楔型鞋遊濟州島著名景點史努比花園，被朋友取笑也不在意，更驚人的是她還拎著愛馬仕（Hermès）橘色柏金包逛花園，展現貴婦派頭。

▲陳喬恩搭機前往南韓帶著愛馬仕橘色鴕鳥皮柏金包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩此趟南韓行的登機包就是貴氣的愛馬仕橘色鴕鳥皮柏金包，無論是包款或顏色都很經典，而一趟旅程不只帶一款愛馬仕手袋，她還拎著品牌從餵食馬匹所使用的飼料桶汲取靈感、向馬術致敬的Picotin手提包出遊，搭配FENDI服裝很俏麗。

▲陳喬恩穿著FENDI服裝配愛馬仕Picotin手提包相當俏麗。（圖／翻攝iam_joechen IG）

頻頻秀出時尚迷夢幻品牌愛馬仕的經典作外，陳喬恩也擁有小資女較易入門的法國品牌Longchamp手袋，旅行時換搭約21,700元Le Roseau水桶包，搭配FENDI Logo字樣拖鞋，盡顯輕鬆愜意的心情。

▲陳喬恩腳穿FENDI拖鞋，拎Longchamp 21,700元Le Roseau水桶包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

