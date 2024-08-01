英跳水王子奧運毛衣織好了　亮冰塊肌示範網笑「誰想看他穿衣」

▲湯姆戴利在巴黎奧運觀賽時織毛衣打發時間。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛編織、第5度參加奧運的英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley），與搭檔威廉斯（Noah Williams）參加2024巴黎奧運男子10公尺雙人跳水項目一舉奪銀，他在觀眾席打毛線的作品也同步完成，於IG分享有他名字、巴黎字樣與英國國旗圖案的紅白藍配色毛衣，他在鏡頭前裸著上身露出八塊腹肌試穿新作，網友搞笑說：「誰想看他穿毛衣？」

▲湯姆戴利試穿他剛完成的奧運毛衣，露出腹部八塊肌超吸睛。（圖／翻攝tomdaley IG）



湯姆戴利是奧運跳水界的五朝元老，練就冰塊腹肌好身材，在泳池畔被譽為最美風景，他示範紀念參加巴黎奧運的毛衣時，再度亮出他傲人的人魚線，再哼著歌套上剛織好的新毛衣，他對成品相當滿意，直呼很可愛，但在酷熱的巴黎是不會這樣穿的。

▲湯姆戴利翻出毛衣內部針法凌亂的模樣。（圖／翻攝tomdaley IG）





▲湯姆戴利自認成品很可愛。（圖／翻攝tomdaley IG）





▲毛衣背面是姓氏DALEY字樣與英國國旗圖案。（圖／翻攝tomdaley IG）



此次湯姆戴利在毛衣正面織出融合艾菲爾鐵塔圖案的巴黎字樣，袖子一邊為他的姓名縮寫圖案，另一側數字5點出他已參加5屆奧運，背後則是他的姓氏圖樣，下襬則裝飾英國與法國國旗圖案，他特別翻起毛衣秀內裡狂野又瘋狂的針法，率真模樣再度圈粉。