HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE海外首展在台中！最美門市畫作皺褶結合必看

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE與藝術家Ronan Bouroullec聯合特展在台中草悟道門市登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

三宅一生旗下男裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE走過10年，承襲ISSEY MIYAKE獨有的標誌性皺褶，帶給面料生命力，品牌與藝術家Ronan Bouroullec聯合特展曾在京都、大阪等地登場，現在海外首展來到台中草悟道門市，一睹畫作和服裝的絕美共生。





▲潔白通透的展廳自然帶出Ronan Bouroullec細膩多彩筆觸，與流動的衣著譜出協奏曲。（圖／品牌提供）

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE設計靈感經常源於藝術畫作，本次展覽聚焦於法國知名設計師、藝術家 Ronan Bouroullec的合作，開啟一場名為「Creative session」的創意交流，將他的標誌性繪畫與服裝陳設在草悟道門市中，猶如美術館的開闊空間，潔白通透的展廳自然帶出Ronan Bouroullec細膩多彩筆觸，與流動的衣著譜出協奏曲。





▲Ronan Bouroullec投入設計工作20多年，畫作以俐落彩色線條著稱。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE標誌性皺褶與色彩碰撞。（圖／品牌提供）

1971年出生於法國坎佩爾的Ronan Bouroullec，投入設計工作20多年，畫作以俐落線條著稱，與品牌縐褶面料有著異曲同工之妙，設計團隊採用不同技法生動還原畫作，像是以絲網印刷將每種顏色獨立的印製在面料上、或是動用刺繡技法，模仿鋼筆來來回回的繪製軌跡。連帽大衣上覆蓋了大面積色彩，由深至淺活靈活現；不規則剪裁的上衣也突破了畫作極限，延伸出更多想像空間，以不同的穿衣形式來擁抱藝術。展覽8月1日至8月28日登場，藝術家合作商品將於08月03日開始販售，當日採預約制入場。

同時，Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕，近百坪的全新展售空間饒富義式生活美學，提供女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香氛等全系列品項。店裝則飽滿呈現創意總監Matthieu Blazy的設計語言，不光提供全台獨家的VIP專屬休息室，以三種元素混凝土磁磚、義大利胡桃木和取自瓦萊達奧斯塔山谷的綠色聖丹尼斯大理石構成，帶來煥然一新的審美。全台獨家限定的Kit編織皮革包款，擁有黑、駝兩色，搭配輕鬆小巧的廓形為穿搭融入高級感，而花卉藝術配飾系列也是看點之一，不對稱設計打破常規，打造最上乘的極致工藝體驗。





▲Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕 。（圖／品牌提供）





▲KIT 編織皮革肩背包；FLOWER 櫻花造型耳環 。（圖／品牌提供）





▲早秋系列形象照 。（圖／品牌提供）