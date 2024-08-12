到南韓明洞必逛的5間品牌！NYUNYU飾品超好買　EPT、Marithe都該掃貨

文／LOOKin

到南韓首爾旅遊明洞是絕不能錯過的必逛景點！5間到明洞推薦一定要逛的品牌，NYUNYU飾品髮飾、EPT休閒鞋、emis棒球帽與包包、Marithe，還有Olive Young藥妝超齊全都要買好買滿！

EPT

在韓國爆紅的復古奶油小白鞋EPT（East Pacific Trade），只要推出新色就會陷入熱烈搶購！德訓鞋、厚底鞋都是必買款式，除了好穿好走也十分好搭配，被南韓明星全面愛用中，美式復古運動風格令人難以抗拒！

韓文店名：이피티

地址：서울 중구 명동4길 15-1

emis

最熱賣的經典棒球帽款跟包包都非常具有識別度！而且明洞的包款、帽款甚至服裝都比漢南洞更為豐富、人潮也沒這麼多超好逛，色彩鮮豔的時髦手袋與髮夾也很推薦入手，來明洞一定要帶幾樣emis單品結帳！

韓文店名：이미스

地址：서울 중구 명동8길 17

▲emis棒球帽款跟包包都非常具有識別度。（圖／emis）

Marithe

經典品牌標誌棒球帽、T-Shirt完全是入手定番！好感度十足的簡單設計讓各種風格女生都能駕馭，標誌上衣與帽款、包包都很熱銷，耐看實穿的法式風格值得入手，去到明洞一定要逛這間！

韓文店名：마리떼

地址：서울 중구 명동8길 17-1

NYUNYU

超豐富的首飾項鍊、耳環、戒指與髮飾，款式緊跟流行趨勢且每一款都好時髦！去到店內只想通通丟進購物籃打包，當季最流行的風格這邊通通有，飾品控去到明洞一定要踩點，也有包包可以選購唷！

韓文店名：뉴뉴

地址：서울특별시 중구 명동2가 55-2

Olive Young

去到明洞除了衣服包包鞋子，美妝也絕對不能錯過！不管是面膜保養品、熱門彩妝在這邊都能找到好評單品，去到這邊沒裝滿一大籃結帳走不出去，也是買一些美妝小伴手禮的好地方！

韓文店名：올리브영

地址：서울 중구 명동길 53

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