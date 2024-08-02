巴黎女生常穿小眾牌！Sandro與Maje秋冬趨勢　運動風混搭水鑽裙好浪漫

記者鮑璿安／綜合報導

巴黎輕奢品牌Sandro、Maje 是不少法國女性衣櫥中的日常單品，2024年秋冬系列之中，除了體現最正宗的法式優雅美學，正在進行的巴黎奧運也為設計師帶來運動風格靈感，以下整理出重點單品，無論是珍珠刺繡黑裙、特大Miss M手袋等，都是掌握魅力的關鍵。

▲Sandro柔中帶剛的混搭風格，洋溢著60年代復古格調 。（圖／品牌提供）

Sandro每一季都會運用有趣的主題進行混搭，本次變奏正裝制服，融入一絲運動舒適感，柔中帶剛的軍裝外套、工作裝夾克，洋溢著60年代復古格調，並以具有辨識度的金色排扣、多功能口袋點綴。常見的水鑽、珍珠刺繡則穿插在連身小黑裙中，重點單品被注入星星圖案緹花布料，針織衫配以百褶後背的剪裁，而MARINIÈRE和FLAME牛仔褲也帶來全新款式。男裝方面，亞洲限定系列展現了與荷蘭藝術家Rop van Mierlo的聯名創作，「WILD ANIMALS」系列的T恤、衛衣等單品上，運用別緻的濕水彩畫法融入動物圖案顯得格外可愛。





▲Maje整體風格更顯年輕嫵媚 。（圖／品牌提供）

Maje整體風格更顯年輕嫵媚， 矚目之作包括採用人造皮草衣領的啡色闊身皮革外套、白色刺繡花朵緞料半截裙，另外還有奢華與實用兼備的酒紅色特大Miss M手袋，以新尺寸正式報到。珠片成為法式美學的重點元素，精緻珠片與牛仔服飾巧妙結合， 或以閃亮水晶點綴工裝褲，刻劃法國女性的不同面貌。