大人專屬樂高終於來了！麥拉倫、GT4現身打造家中夢幻小車庫

▲樂高在台上市Technic系列超跑模型。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在父親節前夕，樂高非常貼心的在台上市Technic系列超跑模型，包括McLaren P1、Mercedes-Benz G 500和Porsche GT4共3款知名車款，讓車迷和模型收藏家眼睛一亮，強調還原度跟功能性上都有顯著提升，對於喜愛車子的父親感覺就像收到寶盒一樣，慢慢打造家中夢幻車庫，也是很棒的父親節禮物。

最新推出的樂高Technic系列主打細節均顯著提升。McLaren P1超級跑車模型以1:8比例複製，展現優雅線條和空氣動力學設計，可開啟的蝶翼式車門讓玩家能一窺內部結構。引擎蓋下藏有V8活塞引擎模型，還有七速變速箱設計，可調式尾翼不僅還原了真車的特色，也為模型增添了幾分動感，每輛McLaren P1模型都配有獨特的序號，增加了收藏價值。

Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line為紀念G系列越野車45周年特別推出。重現G系列標誌性的方正外型，，配備了可運作的轉向系統和加高懸吊系統，引擎蓋下有直列六缸活塞引擎模型，變速箱可以在前進檔、空檔和倒車檔之間切換，甚至還原兩個差速鎖的功能。內部裝飾和外部配件如梯子、備胎和車頂架等都被巧妙地融入設計中。

Porsche GT4 e-Performance Race Car結合傳統跑車外形和電動賽車技術，是樂高Technic系列中最快的遙控車款，，配備了LED頭燈和尾燈，可以在暗處營造出真實的賽車氛圍。車門可以打開欣賞內部結構，操作上不僅可以前進和後退，還能進行高速轉向，讓玩家體驗到有如在賽道上的緊張刺激。3款新品於8／1在授權專賣店陸續上市。