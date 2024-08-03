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七夕購物清單！Miu Miu「1+1Arcadie包」超萌、NB聯名運動鞋日常百搭

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記者鮑璿安／綜合報導

2024七夕情人節即將來到，若想入手百搭經典的行頭，Miu Miu七夕情人節系列提供了以現實生活為靈感的時髦單品，以下列出購物清單，涵蓋話題款New Balance X Miu Miu 530 SL 皮革運動鞋、 Miu Miu Arcadie 皮革包以及多種吊飾，無論是向另一半表達愛意或是犒賞自己都是很好的選擇。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu七夕情人節帶來一系列以標誌性學院風進行延伸的單品，攝影師Alessandro Furchino Capria拍攝時尚照。（圖／品牌提供）

Miu Miu七夕情人節帶來一系列以標誌性學院風進行延伸的單品，請到攝影師Alessandro Furchino Capria 掌鏡拍攝時尚照，選擇在家中或是簡約的室內空間進行拍攝，更多了復古雋永的質感。當中的穿搭公式包含迷你短裙，上搭縮絨羊毛製成的飛行員夾克；各種經典羊絨開襟外套的疊穿手法，運用穿搭的繁複性質彰顯個性魅力。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲「1+1」的可愛方式進行搭配，(前) Miu Miu 皮革小巧包款 NT$ 36,000 (後) Miu Miu Arcadie 皮革包款 NT$ 76,000。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲(左前) Miu Miu 皮革吊飾 NT$ 13,000 (右前) Miu Miu 皮革吊飾 NT$ 14,500 (後) Miu Miu Aventure 納帕皮革包款 NT$ 120,000。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲New Balance X Miu Miu 530 SL 皮革運動鞋， NT$ 38,000。（圖／品牌提供）

此外，在七夕系列中最受矚目的包款方面，Arcadie皮革包款採取了「1+1」的可愛方式，運用大包掛著小包俏皮呈現，而焦糖色的Aventure 納帕皮革包款也順應時下Y2K潮流加入了多種吊飾，打造出個性化感受。話題聯名款New Balance X Miu Miu 530 SL 皮革運動鞋同樣囊括在此，採用多色鞋帶和麂皮元素帶出品牌的設計感。此外，也有相對入門款的穿搭單品，像是棒球帽、眼鏡、精緻小皮件、亮麗髮飾及首飾提供挑選。

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2024年七夕限量系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲注入愛心廓形的Solstice肩背包 。（圖／品牌提供）

而BOTTEGA VENETA七夕限量系列中的矚目作品，莫過於注入愛心廓形的Solstice肩背包，品牌包款大多維持簡約含蓄的外型，這款新作算得上最直接的告白方式了。以2024早秋系列的Solstice包為藍本，擁有纖薄線條輪廓，包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成，打造出獨特而圓滑的愛心樣貌，對於標誌性的Intrecciato 編織工藝而言毫無疑問是一大考驗，只要將上方兩側拉鏈打開，即可看到飽含濃情蜜意的內襯，讓人沉浸在七夕時節的浪漫氛圍之中。

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關鍵字：

MIU MIU, 七夕, 情人節

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