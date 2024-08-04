膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌

▲營養師分享5種天然膠原蛋白食物，教你吃出澎彈美肌。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

愛美的女生們都怕膠原蛋白流失，尤其過了25歲後，膠原蛋白流失更快、更有感，不僅臉部變得乾癟凹陷，看起來沒精神，還容易加深皺紋，看起來更顯老。想補充膠原蛋白一定要吃營養品嗎？知名營養師高敏敏就分享了5種富含膠原蛋白的天然食物以及能加強膠原蛋白吸收的5大營養素，教你如何補充天然膠原蛋白，吃出澎潤Q彈的少女肌。

高敏敏表示，想要皮膚Q彈，最主要就是需要補充膠原蛋白，膠原蛋白還有能改善關節活動度、幫助傷口復原的功效。但如果經常熬夜、生活習慣不良，就容易使自由基提高並破壞膠原蛋白，當然就會出現皮膚老化、細紋、氣色不佳等情況。高敏敏也指出，天然膠原蛋白食物包括以下5種。

＃大骨湯

無論是豬骨、雞骨都可以，在長時間的熬煮後會釋放膠原蛋白，還有許多維生素、胺基酸包含在內，不過鹽巴量切勿過多，以免隔天整個臉都水腫。

＃魚骨/魚皮



魚類的膠原蛋白與人體的結構較相近，所以吸收效果也會比較好，也含有豐富蛋白質，可以促進皮膚的新陳代謝。

＃花膠（魚肚）



花膠是由海魚的魚膘洗淨曬乾後的食材，高蛋白質、低脂、低膽固醇的特性，很適合用來補充也不用擔心熱量高，通常會用來燉湯或煮粥。

＃海蜇皮（水母）



不僅是熱量低、脂肪低、膽固醇低的食材，且蛋白質含量高，可以幫助皮膚新陳代謝，加速生成新皮膚。

＃雞皮/豬皮



動物皮、軟骨、筋都有較多的膠原蛋白，但脂肪量也要注意，不是吃越多好好！

除了補充滿滿的膠原蛋白，也要知道怎麼「留住」膠原蛋白，把膠原蛋白的營養最大化，才能加速重回澎潤Q彈的少女肌，尤其以下能加強膠原蛋白吸收的5大營養素快記好。

＃維生素C



營養師常常說，要肌膚透亮就要多吃維生素Ｃ，主要是因為維生素Ｃ可以減少黑色素的生成，讓皮膚更均勻透亮。除此之外，維生素Ｃ也是合成膠原蛋白必備的輔酶，也就是說，吃再多膠原蛋白，如果維生素C的量不夠，一樣無法讓皮膚澎彈。像是芭樂、柑橘、奇異果、甜椒、莓果等都是很好的維生素C來源。

＃維生素E



維生素E有強大的抗氧化能力，可以減少自由基的產生，避免膠原蛋白被自由基分解破壞，也可以預防紫外線對肌膚造成傷害。像是酪梨、杏仁、好油、雞蛋都是很推薦補充維生素E的食物。

＃植物性膠質



植物性膠質經常出現在QQ滑滑的植物上，結構類似膠原蛋白，一樣有增加皮膚彈性的功效。如果是素食者，或擔心從天然食物補充膠原蛋白會熱量過高，就可以選擇植物性膠質來代替。像是燕麥、菇類、黑/白木耳、海帶等都是富含植物性膠質的食物。

＃柚皮素



柚皮素是一種類黃酮類化合物，有很好的抗氧化能力，可以防止自由基破壞膠原蛋白。可以多吃柚子、柳丁、橘子、葡萄柚等食物來幫助補充。

＃植物雌激素



植物雌激素可以提升玻尿酸製造量、防止膠原蛋白流失，同時也能增加皮膚的黏多醣，幫助皮膚光滑澎潤。像是黃豆、豆腐、毛豆、山藥等都是補充植物雌激素很好的來源。

最後，高敏敏也提醒，除了吃對食物幫助補充所需營養素，還要搭配良好的睡眠和充足的飲水量，才能從根本打造好肌底。