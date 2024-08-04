fb ig video ETtoday search mobile

膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌

>

▲▼ 吃出澎彈美肌！營養師曝5種膠原蛋白食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師分享5種天然膠原蛋白食物，教你吃出澎彈美肌。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

愛美的女生們都怕膠原蛋白流失，尤其過了25歲後，膠原蛋白流失更快、更有感，不僅臉部變得乾癟凹陷，看起來沒精神，還容易加深皺紋，看起來更顯老。想補充膠原蛋白一定要吃營養品嗎？知名營養師高敏敏就分享了5種富含膠原蛋白的天然食物以及能加強膠原蛋白吸收的5大營養素，教你如何補充天然膠原蛋白，吃出澎潤Q彈的少女肌。

高敏敏表示，想要皮膚Q彈，最主要就是需要補充膠原蛋白，膠原蛋白還有能改善關節活動度、幫助傷口復原的功效。但如果經常熬夜、生活習慣不良，就容易使自由基提高並破壞膠原蛋白，當然就會出現皮膚老化、細紋、氣色不佳等情況。高敏敏也指出，天然膠原蛋白食物包括以下5種。

▲▼ 吃出澎彈美肌！營養師曝5種膠原蛋白食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃大骨湯

無論是豬骨、雞骨都可以，在長時間的熬煮後會釋放膠原蛋白，還有許多維生素、胺基酸包含在內，不過鹽巴量切勿過多，以免隔天整個臉都水腫。

＃魚骨/魚皮

魚類的膠原蛋白與人體的結構較相近，所以吸收效果也會比較好，也含有豐富蛋白質，可以促進皮膚的新陳代謝。

＃花膠（魚肚）

花膠是由海魚的魚膘洗淨曬乾後的食材，高蛋白質、低脂、低膽固醇的特性，很適合用來補充也不用擔心熱量高，通常會用來燉湯或煮粥。

＃海蜇皮（水母）

不僅是熱量低、脂肪低、膽固醇低的食材，且蛋白質含量高，可以幫助皮膚新陳代謝，加速生成新皮膚。

＃雞皮/豬皮

動物皮、軟骨、筋都有較多的膠原蛋白，但脂肪量也要注意，不是吃越多好好！

▲▼ 吃出澎彈美肌！營養師曝5種膠原蛋白食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

除了補充滿滿的膠原蛋白，也要知道怎麼「留住」膠原蛋白，把膠原蛋白的營養最大化，才能加速重回澎潤Q彈的少女肌，尤其以下能加強膠原蛋白吸收的5大營養素快記好。

＃維生素C

營養師常常說，要肌膚透亮就要多吃維生素Ｃ，主要是因為維生素Ｃ可以減少黑色素的生成，讓皮膚更均勻透亮。除此之外，維生素Ｃ也是合成膠原蛋白必備的輔酶，也就是說，吃再多膠原蛋白，如果維生素C的量不夠，一樣無法讓皮膚澎彈。像是芭樂、柑橘、奇異果、甜椒、莓果等都是很好的維生素C來源。

＃維生素E

維生素E有強大的抗氧化能力，可以減少自由基的產生，避免膠原蛋白被自由基分解破壞，也可以預防紫外線對肌膚造成傷害。像是酪梨、杏仁、好油、雞蛋都是很推薦補充維生素E的食物。

▲▼ 吃出澎彈美肌！營養師曝5種膠原蛋白食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃植物性膠質

植物性膠質經常出現在QQ滑滑的植物上，結構類似膠原蛋白，一樣有增加皮膚彈性的功效。如果是素食者，或擔心從天然食物補充膠原蛋白會熱量過高，就可以選擇植物性膠質來代替。像是燕麥、菇類、黑/白木耳、海帶等都是富含植物性膠質的食物。

＃柚皮素

柚皮素是一種類黃酮類化合物，有很好的抗氧化能力，可以防止自由基破壞膠原蛋白。可以多吃柚子、柳丁、橘子、葡萄柚等食物來幫助補充。

▲▼ 吃出澎彈美肌！營養師曝5種膠原蛋白食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃植物雌激素

植物雌激素可以提升玻尿酸製造量、防止膠原蛋白流失，同時也能增加皮膚的黏多醣，幫助皮膚光滑澎潤。像是黃豆、豆腐、毛豆、山藥等都是補充植物雌激素很好的來源。

最後，高敏敏也提醒，除了吃對食物幫助補充所需營養素，還要搭配良好的睡眠和充足的飲水量，才能從根本打造好肌底。 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

保養, 護膚, 膠原蛋白, 補充, 流失, 飲食, 食物, 營養素, 抗老, 澎彈, 少女肌, 美肌, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌

膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌

第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象

第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事 你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性 貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆 想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻 美女網紅Chiara獨留千萬愛馬仕牆　婚姻觸礁斷捨離 小米推父親節優惠65吋電視1.8萬有找　掃拖機器人現省1.4萬元 巨型喵喵現身北美館CAFE ACME　超可愛冰淇淋餅乾療癒吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面