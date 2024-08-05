日本男神目黑蓮米蘭逆天帥照！連換3造型FENDI吐司包、裙褲可愛又帥氣

記者鮑璿安／綜合報導

日本國寶級帥哥、男子團體Snow Man成員目黑蓮受到精品青睞，日前成為FENDI日本男裝品牌大使，最近品牌公開放送他在米蘭所演繹的帥照，一連換了3套紳士造型，展現時髦和紳士氣息，根本是廣大男士的秋冬穿衣範本。





▲目黑蓮以亮黃色馬海毛毛衣和長版羊絨外套，搭配採用更柔軟材質的全新 Peekaboo Soft 包款。（圖／品牌提供）

目黑蓮與FENDI展開密切合作，不僅擁有日本男裝品牌大使的頭銜，也是米蘭2024秋冬男裝時裝秀的座上賓，果然不讓粉絲失望，獻上了米蘭限定的帥照。他身穿2024秋冬男裝系列，第一套造型是亮黃色馬海毛毛衣和長版羊絨外套，搭配採用更柔軟材質的全新 Peekaboo Soft 包款，是很完美的紳士裝扮，漫步於米蘭城中的他，流露自然清新的帥氣顏值。





▲目黑蓮換上FF LOGO軍裝風外套。（圖／品牌提供）

▲充滿趣味性的羔羊絨吐司包。（圖／品牌提供）

第二套造型則相對休閒，目黑蓮換上FF LOGO軍裝風外套，衣領上飾有品牌代表性 Selleria 縫線，搭配充滿趣味性的羔羊絨吐司包，將率性和可愛結合得相當恰當。最後演繹個性又帶點酷勁的摺飾造型皮夾克和裙褲，搭配以枕頭為靈感的新款Siesta包款，連裙褲造型都難不倒他，讓粉絲見證目黑蓮百變穿搭魅力。





▲ 目黑蓮演繹個性又帶點酷勁的摺飾造型皮夾克和裙褲，搭配以枕頭為靈感的新款Siesta包款。（圖／品牌提供）

台灣男星周興哲日前受到Prada邀請，成為台灣代表出席米蘭男裝周擔任座上賓，他親自在IG公開花絮照，頂著夏日艷陽在街頭閒逛，「遊客」造型相當有看點，上衣來自Prada 短袖棉質圖騰襯衫，營造繽紛氣息，同時率性披上菱格紋針織衫打造疊搭風格，豐富大膽的色彩很有義式風情。





▲ 周興哲以Prada 短袖棉質圖騰襯衫搭配菱格紋針織衫 。（圖／品牌提供）