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吳千語嫁百億富三代婚禮現場曝！穿「林心如同牌白紗」浪漫刺繡超仙

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記者鮑璿安／綜合報導

30歲香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄去年（2023年）12月宣佈結婚喜訊，兩人昨4日在義大利舉辦婚禮，場面隆重盛大備受矚目，吳千語身穿不少名人喜愛的黎巴嫩高訂品牌Zuhair Murad 婚紗，古典馬甲刺繡禮服彰顯她的氣質，搭配頭紗浪漫至極。

▲吳千語嫁百億富三代 。（圖／翻攝自微博吳千語）

▲吳千語嫁百億富三代 。（圖／翻攝自微博吳千語）

▲吳千語嫁百億富三代 。（圖／翻攝自微博吳千語）

▲吳千語選擇Zuhair Murad婚紗，嫁百億富三代施伯雄。（圖／翻攝自微博吳千語）

林心如婚禮有版權照--范冰冰、林心如、霍建華、趙薇。（圖／CFP）

▲林心如當年穿著Zuhair Murad訂製婚紗嫁給霍建華。（圖／CFP）

吳千語選擇Zuhair Murad婚紗甜蜜牽手施伯雄，這款2023秋冬系列婚紗採用馬甲式剪裁搭配溫婉的蕾絲，復古中帶有夢幻氣息，運用細膩的刺繡工藝從肩頸包覆到袖口，吳千語披上極簡風格的長頭紗，兼具古典與現代感。比較特別的是，主婚紗採用一裙兩穿的巧妙設計，裙襬部分可以進行拆卸，也同時擁有魚尾裙性質，創造在派對上更便於活動的廓形。當然，來自黎巴嫩的品牌Zuhair Murad更是不少名人的選擇，包含香港女團Twins成員鍾欣潼、台灣女星林心如都選擇該牌婚紗完成人生大事。

▲吳千語嫁百億富三代 。（圖／翻攝自微博吳千語）

▲吳千語換上Carolina Herrera印花禮服，牽手施伯雄相當幸福 。（圖／翻攝自微博吳千語）

吳千語隨後也換上輕便的碎花洋裝進入晚宴，來自Carolina Herrera的印花禮服，搭配Jimmy Choo高跟鞋，綁起浪漫可愛的公主頭造型，與施伯雄宛如王子和公主一般，讓人一同見證兩人的愛情。

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關鍵字：

婚禮, 吳千語, 施伯雄, 婚紗, 義大利

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