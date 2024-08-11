淘寶熱銷10大平價彩妝品牌推薦！宋雨琦愛用唇泥爆火、獨角獸系列超美

文／美人圈

風靡各大網路平台的中國彩妝你聽過哪些？因為平價而吸引學生黨之外，產品的品質也超乎預期，除了完美日記之外，還有紅遍大街小巷的INTO YOU、彩棠以及花洛莉亞，以下整理出「10大熱銷中國彩妝品牌」，快來一起看看必買的平價彩妝有哪些吧！

1：INTO YOU心慕與你

推薦熱銷品項：女主角唇泥霧面啞光絲絨口紅唇釉 #EM08赤陶土色

紅遍小紅書的INTO YOU，以平價的唇泥在學生黨中獲得喜愛，不管是鏡面款還是水霧款的唇釉，都是偽素顏妝容必備的暢銷商品，今年4月更是宣布與當今超人氣女團(G)-IDLE成員宋雨琦合作，爆火程度更上一層樓！最推薦的品項就是「女主角唇泥」，質地超順滑、上色均勻，而且持久不易掉色，價格只要台幣約265元，愛豆同款立刻拿下！

▲紅遍小紅書的INTO YOU，今年4月與宋雨琦合作。（圖／微博@INTOYOU心慕與你）

▲女主角唇泥霧面啞光絲絨口紅唇釉，#EM08赤陶土色。（圖／淘寶 INTO YOU旗艦店）

2：Colorkey珂拉琪

推薦熱銷品項：小黑鏡唇釉 #R702微醺棗泥

說到平價唇膏，絕對不能忘記Colorkey的唇釉！特別是他們的明星產品「小黑鏡唇釉」超受歡迎，它主打雙層成膜、不沾杯的效果，價格為43元人民幣（約台幣196元），是早八學生或是通勤族人手必備的唇彩！

▲Colorkey小黑鏡唇釉超受歡迎。（圖／微博@Colorkey珂拉琪、淘寶 Colorkey珂拉琪官方旗艦店）

3：JOOCYEE酵色

推薦熱銷品項：絨霧多用霜 #C07裸煙粉

酵色於2019年推出彩妝品牌，迅速在美妝圈崛起，成為後起之秀，並獲得「調色高材生」的稱號。其中以人氣女星虞書欣同款的「多用霜」最火紅，價格為84元人民幣（約台幣384元），最近酵色更與加倍佳棒棒糖聯名，推出甜度爆表的可愛包裝，成功擄獲不少少女心。

▲酵色有「調色高材生」的稱號。（圖／微博@JOOCYEE酵色）



▲絨霧多用霜，#C07裸煙粉。（圖／淘寶 Joocyee酵色旗艦店）

4：彩棠TIMAGE

推薦熱銷品項：三色遮瑕盤 #01鵝絨盤

彩棠最初打入大眾視野的商品就是三色遮瑕盤，一款適合亞洲膚色的遮瑕盤，除了遮瑕色還有提亮色，照顧不同部位的需求，淚溝凹陷通通看不見！也是化妝初學者適合的商品，三色遮瑕盤的價格是189元人民幣（約台幣865元），在台灣也能直接從官方旗艦店買到。

▲三色遮瑕盤，#01鵝絨盤。（圖／微博@彩棠TUMAGE、淘寶 彩棠旗艦店）

5：橘朵Judydoll

推薦熱銷品項：高光修容綜合盤 #02樹影盤

提到遮瑕盤，怎能少了橘朵呢？無論是三色還是四色遮瑕盤，只需要簡單的上妝手法，不需要自己調色，就能輕鬆遮蓋黑眼圈、痘印和膚色不均，非常適合化妝新手使用。三色遮瑕盤的價格為59.8元人民幣（約台幣273元）。此外，橘朵的修容盤也是人氣商品之一，使用簡單便捷，同樣不需要複雜的上妝技巧，也能輕鬆打造出完美的立體輪廓。

▲高光修容綜合盤，#02樹影盤。（圖／淘寶 JUDYDOLL橘朵旗艦店）

6：花洛莉亞FLORTTE

推薦熱銷品項：自然持久防水眼線液筆 02冷茶棕

花洛莉亞成立於2018年，透過線上通路迅速打入日本市場，以鮮明且吸睛的包裝吸引大眾目光。熱門產品包括極細眼線液筆和臥蠶筆，價格為29.9元人民幣（約台幣136元），花洛莉亞的產品以高性價比著稱，且品質穩定，近期推出的新品結合了蝴蝶結的流行元素，清甜感加倍，吸引了更多年輕女性的關注。

▲花洛莉亞以高性價比著稱。（圖／淘寶 flortte旗艦店、小紅書 花洛莉亞美妝手帳本）

▲自然持久防水眼線液筆，#02冷茶棕。（圖／淘寶 flortte旗艦店）

7：花西子Florasis

推薦熱銷品項：玉養散粉 #05輕霧紫

被中國網友讚譽為國貨之光的花西子，從包裝就透露出東方古典的雅致，最受歡迎的產品之一是「玉養散粉」，價格為196元人民幣（約台幣897元），以細膩質地和養膚效果深受女孩們喜愛，另外花西子還推出了多款以花為靈感的彩妝產品，例如口紅和眼影盤，從包裝到刻紋都像藝術品般精緻！

▲花西子以細膩質地和養膚效果深受女孩們喜愛。（圖／微博@花西子Florasis）

▲玉養散粉，#05輕霧紫。（圖／淘寶 花西子旗艦店）

8：花知曉FlowerKnows

推薦熱銷品項：獨角獸系列腮紅 #01雪霜珍珠

像藝術品般精美的彩妝品品牌花知曉（FlowerKnows），其包裝設計滿滿的少女心，其中以獨角獸系列腮紅最為熱銷，價格為79元人民幣（約台幣361元），每當推出新的系列商品禮盒時，總是迅速被搶購一空，甚至有人高價收購，只為了收藏這些精美的包裝，喜歡油畫風的女孩們絕對不能錯過！

▲花知曉的包裝滿滿少女心。（圖／微博@FlowerKnows花知曉）

▲獨角獸系列腮紅，#01雪霜珍珠。（圖／淘寶 花知曉旗艦店）

9：爾木萄AMORTALS

推薦熱銷品項：100分粉撲套盒

成立於2014年的品牌爾木萄（AMORTALS）在眾多新興品牌中脫穎而出，與以彩妝商品為主打的品牌不同，爾木萄以其優質的化妝工具著稱，其中「棉花糖粉撲」更是熱賣品項！這款粉撲價格為39.9元人民幣（約台幣182元），其觸感如同棉花糖般柔軟，能夠打造出不厚重、不卡粉的自然妝效，此外，爾木萄的化妝刷、海綿蛋、眉筆等也都相當受歡迎，超親民價格整組入手也不心痛！

▲爾木萄的棉花糖粉撲是熱賣品項。（圖／@AMORTALS-爾木萄）

▲100分粉撲套盒。（圖／淘寶 AMORTALS爾木萄官方旗艦店

10：萬花鏡Kaleidos

推薦熱銷品項：欲場系列眼影盤 #005名利場

作為中國的小眾彩妝品牌，萬花鏡真的是太有特色了！他們家不走活潑可愛風，而是以大膽出奇的設計俘獲了不少彩妝進階者的心，特別是那些喜歡歐美妝感的妹子們。最受歡迎的產品非眼影盤莫屬，其中「名利場系列眼影盤」顯色度高、質地順滑、持久不飛粉，無論是日常大地色還是高飽和度的歐美煙燻妝都能輕鬆搞定，價格為118元人民幣（約台幣540元），性價比超高，推薦給新手和彩妝高手！

▲欲場系列眼影盤，#005名利場。（圖／微博@Kaleidos萬花鏡、淘寶 Kaleidos萬花鏡旗艦店）

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