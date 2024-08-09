清爽不擾人的運動髮型重點　拳擊辮、丸子頭簡單綁好不怕一動就散

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巴黎奧運登場！每到這時全球都會一起參與這場運動熱潮，不少人也會在此時燃起想要運動的心，運動時髮型該如何打理才能清爽不擾人？一起看下去！

運動髮型重點

不曉得大家有沒有被自己頭髮甩到臉的經驗？可說是長髮人的痛！在運動時，也會被飄過來的髮絲碰到臉，輕則只是覺得癢、忍忍就好，比較麻煩的是頭髮散掉，不得不停下來重新整理！

運動免不了大量出汗，此時如果瀏海變成條碼黏在額頭前，有的人也無法接受。因此在運動時的髮型就有以下簡單的重點。

01. 將髮絲向後收，完整露出五官，避免髮絲飄到臉上感到搔癢。

02. 綁髮要夠緊，最好是髮束能互相牽制，才能增強穩定度。

03. 多運用髮帶、髮夾等工具，綁起來更簡單。

短髮運動髮型



髮帶輔助

許多idol在舞台上走運動路線時，也會以髮帶作為造型的一環。對於短髮來說，沒有辦法用橡皮筋、髮圈等把頭髮直接往後綁緊，此時用吸汗材質的髮帶直接套在額頭前，馬上就把瀏海、碎髮收得一乾二淨。如果是鮑伯頭、齊短髮等稍有長度，當用髮帶把頭髮匡起後，髮尾的部分就比較好用髮圈或橡皮筋固定；如果是髮尾比較短的狀況，用髮帶後基本上就也不會有過於搔癢的問題啦！

當然髮帶並不只是短髮的專利，只要是瀏海不好收、長度不夠無法用髮夾夾到旁邊，都很適合直接用髮帶，整個清爽到不行。

中長髮運動髮型



不掉的丸子頭綁法

01. 先綁半個馬尾，稍微將綁起處往下拉。

02. 上方開一個洞，將剩餘的髮尾和半個馬尾綁出來的包頭由下往上塞進去。

03. 不要整個穿出來，而是運用髮量包住髮尾和包頭，接著直接用髮圈從外側像綁馬尾一樣綁起來，就可以很穩固。

穩定的馬尾編髮



比起單獨綁高馬尾，運用多條橡皮筋，從半頭開始一節多綁一點髮絲直到髮尾，能讓馬尾整體更穩定，也不會因為跑跳而甩到。

拳擊辮



拳擊辮的特點是將頭髮一以一小撮頭髮開始，每編一股就多抓取散落的髮絲加入編髮，貼著頭皮編成兩條緊密的辮子，緊貼頭皮向後延伸，不只是運動時很適合也絕對不會散掉，拳擊辮無論是參加派對、度假還是日常生活，搭配髮帶或帽子都很有型，唯一的缺點就是綁起來比較需要技巧，會需要多多練習。

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