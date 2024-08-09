創新「桶成金高π系列」面市　雅柏Y2K重現千禧時光

▲黑松結合金高推桶成金高π系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

形塑酒款的風味，永遠都少不了時光，近期黑松與金門酒廠合作推出「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」，標榜結合中西釀造方式，進行高粱酒陳化，並獲得威士忌專家查爾斯．麥克萊恩推薦；雅柏則推出「Ardbeg Vintage Y2K」酒款，以千禧年所遺漏的珍貴高年份酒液，熟成於Oloroso雪莉桶和波本桶中，以現代創新技術詮釋千禧年代的時光之味。

近期黑松與金門酒廠推出「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」，延續去年推出的「創世者桶陳金門高粱酒」創新精神，π 系列採用專屬訂製的風味桶進行高粱酒陳化，釀出獨特的貴腐風味，並強調每一批次無法複製的風味特性。

《查爾斯．麥克萊恩的威士忌聖經》作者查爾斯．麥克萊恩試飲該酒款後表示，該酒款將中式白酒提升到了全新的高度，為威士忌愛好者和尚未嘗試過中式白酒的人，提供了一個絕佳的選擇。

業者表示，高粱酒液在特製風味桶中陳化後，散發出優雅的貴腐風味，帶有白堊礦石感與梔子花香。入口時先是感受到辛香料的清新氣息，隨後是巴西堅果的油脂感，最後留下層次豐富的綿長回甘。由於採用活性酒液，酒體會隨時間陳化，flavor也會逐漸變得更加醇厚柔順，是藏家的時光回饋。

「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」即起在台開賣。原酒出桶酒精度為56.8度，700mL售價2,580元。

千禧年絕對是許多人心中最無法取代的年份，時尚擔當的低腰垮褲、世代風靡的掀蓋手機，以及當時因電腦資訊儲存方式改變，造成令人聞風喪膽的千禧蟲危機。然而在1999年跨越至2000年，在1997年被格蘭傑公司購入、拯救並精心整復的雅柏酒廠才剛復廠。正當全世界狂歡慶祝邁入2000年，雅柏的釀酒師們通宵達旦工作，確保酒液生產源源不絕。

雅柏近期在台推出「Ardbeg Vintage Y2K」系列首版，該酒款在51年的歷史蒸餾器中蒸餾（其蒸餾器已在2001年正式退役），被放置在最優質的波本桶和Oloroso雪莉桶中熟成，最終呈現出充滿明亮的柑橘香調、強烈甜美、煤煙風味及奔放活潑感的單一麥芽威士忌，其香味表現出草本與微甜芬芳，接著出現一絲古怪的檸檬香脂味，伴隨著亞麻籽油和糖漬核桃的簇擁襲來。

酒款擁有奔放活潑的口感，讓口腔出現強烈甜勁後，轉變為茴香、太妃糖、消化餅乾、薄荷、薄荷醇、焦油和咖啡渣的風味殘存，同時喚起了千禧年的生活點滴。外盒由環保的竹子製作而成，並壓上的Y2K風格圖案，搭配具有科幻電子感的銀色與藍色印花，瓶身則互映禮盒設計以相同色調的啞光和光澤清漆相襯，連瓶蓋都特別設計了千禧年份Y2K雕刻與Shortie爪印供喜愛者收藏，售價26,880元。