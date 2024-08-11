fb ig video ETtoday search mobile

全台六間義式冰淇淋夏天必吃！清爽不膩口　超級絕配雞蛋糕、月亮餅乾

>

文／MENU美食誌

多種口味道地義式冰淇淋，香醇清爽，這六間今夏必衝！

熱那亞義式冰淇淋 GELATO
台北市大同區

老闆來自阿爾巴尼亞，手工製作道地義式冰淇淋，細緻美味多種口味可以選擇，除了新鮮水果製作的口味，推薦蜂蜜核桃及優格口味。

▲熱那亞義式冰淇淋 GELATO。（圖／美食客Reme提供）

巴蕊花生義式手作冰淇淋
雲林縣斗六市

巴蕊以在地食材、鮮奶為主再搭配義大利進口原料，以強調低糖及低脂爲概念製成的義式冰淇淋。推薦焙茶非常香濃越吃越香，清爽怡人，瓜納拉之心70%以上的巧克力帶點微苦，巧克力味又非常濃郁。

▲巴蕊花生義式手作冰淇淋。（圖／Eva enjoy life提供）

好正商行 HAO ZHENG
台北市大安區

他們人氣招牌為酒精基底冰淇淋還有以新鮮水果製作而成的消暑義式冰淇淋，推薦點雙球款，抹茶加芒果。

▲好正商行 HAO ZHENG。（圖／Jeremy以食為天提供）

吳甜 WuSweet
台中市西區

位在漫畫博物館展區的人氣甜點店，店內是日式風格的非常可愛。水果系列的冰淇林都不會很甜，吃起來都是水果本身的香味，天然美味，很推薦芒果和西瓜口味，搭配手工綿密細緻雞蛋糕，超級絕配，內用還有塌塌米座位可以坐。

▲吳甜 WuSweet。（圖／渡楓提供）

Dolce Luna Gelato 甜月亮義大利手作冰淇淋
台中市西區

台中審計超人氣義式冰淇淋，可以先試吃喜歡在購買，口味多樣，推薦黑色柳丁跟泰奶，黑色是選用天然竹炭粉製作非人工色素。冰淇淋上方還有藍色月亮造型餅乾加以點綴，好吃又好拍。

▲Dolce Luna Gelato 甜月亮義大利手作冰淇淋。（圖／ikumiasa提供）

CHOiCE Gelato 手工冰淇淋
台北市中山區

位在捷運行天宮站附近真材實料義式手工冰淇淋店，除了必點冰淇淋以外也有咖啡、茶品、甜點類可以點，寵物也有專屬冰淇淋可以點啦！冰淇淋無添加色素香精類，堅持嚴選用料手工製作！每日口味不同，主要分成水果系列及茶冰淇淋都是清爽型，推薦英倫情人口味及薰衣草口味。

▲位在捷運行天宮站附近，真材實料義式手工冰淇淋店。（圖／莉莉吃起來提供））

延伸閱讀

澎派消暑氣！全台酸甜清爽芒果冰吃起來！這六間必收藏！

炎炎夏日還不快到山上避暑！在阿里山秘境盡情享用美食

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

MENU美食誌, 義式冰淇淋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

陳喬恩出遊愛馬仕包是標配　老公掌鏡美照張張滿意 成功人士早上不做7件事　節奏正確整天都很順 失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」 錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動 宋慧喬低調現身香港「帽沿壓低」照樣美翻！拎FENDI新包一細節掀熱議 最常被異性惦記的三大星座！TOP 1自信灑脫魅力爆棚　根本是朋友中的人氣王 淘寶熱銷10大平價彩妝品牌推薦！宋雨琦愛用唇泥爆火、獨角獸系列超美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面