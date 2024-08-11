全台六間義式冰淇淋夏天必吃！清爽不膩口　超級絕配雞蛋糕、月亮餅乾

文／MENU美食誌

多種口味道地義式冰淇淋，香醇清爽，這六間今夏必衝！

熱那亞義式冰淇淋 GELATO

台北市大同區

老闆來自阿爾巴尼亞，手工製作道地義式冰淇淋，細緻美味多種口味可以選擇，除了新鮮水果製作的口味，推薦蜂蜜核桃及優格口味。

▲熱那亞義式冰淇淋 GELATO。（圖／美食客Reme提供）

巴蕊花生義式手作冰淇淋

雲林縣斗六市

巴蕊以在地食材、鮮奶為主再搭配義大利進口原料，以強調低糖及低脂爲概念製成的義式冰淇淋。推薦焙茶非常香濃越吃越香，清爽怡人，瓜納拉之心70%以上的巧克力帶點微苦，巧克力味又非常濃郁。

▲巴蕊花生義式手作冰淇淋。（圖／Eva enjoy life提供）

好正商行 HAO ZHENG

台北市大安區

他們人氣招牌為酒精基底冰淇淋還有以新鮮水果製作而成的消暑義式冰淇淋，推薦點雙球款，抹茶加芒果。

▲好正商行 HAO ZHENG。（圖／Jeremy以食為天提供）

吳甜 WuSweet

台中市西區

位在漫畫博物館展區的人氣甜點店，店內是日式風格的非常可愛。水果系列的冰淇林都不會很甜，吃起來都是水果本身的香味，天然美味，很推薦芒果和西瓜口味，搭配手工綿密細緻雞蛋糕，超級絕配，內用還有塌塌米座位可以坐。

▲吳甜 WuSweet。（圖／渡楓提供）

Dolce Luna Gelato 甜月亮義大利手作冰淇淋

台中市西區

台中審計超人氣義式冰淇淋，可以先試吃喜歡在購買，口味多樣，推薦黑色柳丁跟泰奶，黑色是選用天然竹炭粉製作非人工色素。冰淇淋上方還有藍色月亮造型餅乾加以點綴，好吃又好拍。

▲Dolce Luna Gelato 甜月亮義大利手作冰淇淋。（圖／ikumiasa提供）

CHOiCE Gelato 手工冰淇淋

台北市中山區

位在捷運行天宮站附近真材實料義式手工冰淇淋店，除了必點冰淇淋以外也有咖啡、茶品、甜點類可以點，寵物也有專屬冰淇淋可以點啦！冰淇淋無添加色素香精類，堅持嚴選用料手工製作！每日口味不同，主要分成水果系列及茶冰淇淋都是清爽型，推薦英倫情人口味及薰衣草口味。

▲位在捷運行天宮站附近，真材實料義式手工冰淇淋店。（圖／莉莉吃起來提供））

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