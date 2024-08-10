fb ig video ETtoday search mobile

LIFE經典／菲董呼籲「藝術競賽」重回2028年夏季奧運會

>

▲▼2024巴黎奧運即將於26日拉開序幕。（圖／路透）

▲2024巴黎奧運首創將城市景觀結合比賽會場，達到不大興土木的永續環保概念。（圖／路透）

記者蔡惠如／綜合報導

下周一8／12將迎來2024年巴黎奧運的閉幕式，在期待2028年洛杉磯下機奧運會的同時，音樂界的傳奇人物、也是路易威登創意總監的菲瑞爾．威廉斯（菲董），最近提出的想法也開始受到討論，他希望國際奧委會能夠重新把「藝術競賽」納入奧運會，因為從1912年到1948年，夏季奧運會曾頒發過建築、文學、音樂、繪畫和雕塑的獎牌。

▲LV 2024秋冬男裝秀 菲董。（圖／達志影像）

▲菲董出席LV 2024秋冬男裝秀。（圖／達志影像）

菲董最近公開呼籲恢復這項傳統，引起了不少討論。曾經這些藝術競賽是奧運會的重要一環，但在1948年倫敦奧運會後，由於對專業和業餘選手身份的爭議，這些比賽被取消。儘管如此，因為那些年留下來的作品如約翰．維路斯設計的阿姆斯特丹奧林匹克體育場，依然見證體育與設計之間的深厚連結。

▲約翰．維路斯設計的阿姆斯特丹奧林匹克體育場。（圖／維基公共領域）

▲約翰．維路斯設計的阿姆斯特丹奧林匹克體育場。（圖／維基公共領域）

建築與奧運會的淵源可以追溯到很久以前，從古希臘的競技場到現代奧運的標誌性建築，建築在奧運會的歷史中一直扮演著重要角色。若建築競賽回歸奧運，除了可能出現更加創新的建築，也能激勵更多年輕設計師去挑戰。

當然重新把藝術競賽納入奧運，確實仍面對許多問題。包括比賽形式、評分標準等，此外如何在專業人士與新進人才之間保持公平競爭，也是一大挑戰。但部分專業人士表示，建築競賽回歸能推動城市問題的創新解決方案，促進永續發展和跨文化交流。更重要的是，能為主辦城市留下超越奧運結束後的實體或概念遺產。

▲▼巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕，其環保概念與男女平權都達到奧運新高點。（圖／達志影像／美聯社）

2024年的巴黎奧運為提倡環保永續，以「不興建新場館」成為嶄新概念奧運的開端，在各景點搭建比賽場地，在奧運結束後讓城市回歸原貌，卻在所有的奧運紀錄留下巴黎的美好，這樣的新形式受到不少讚聲，但包括選手在塞納河內競賽卻出現身體不適的情況，也呈現出似乎可以在落實永續與選手權益中再進行調整。

然而在這場全球數十億人都注目的競賽中，無論是否回歸藝術競賽、或是結合城市優勢達到永續概念，都是好的城市跟願景，期許我們朝向好的地方邁進。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到兔子還是山羊？超準心測秒看你「內心真實的一面」

第一眼看到兔子還是山羊？超準心測秒看你「內心真實的一面」

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

陳喬恩出遊愛馬仕包是標配　老公掌鏡美照張張滿意

陳喬恩出遊愛馬仕包是標配　老公掌鏡美照張張滿意

宋慧喬低調現身香港「帽沿壓低」照樣美翻！拎FENDI新包一細節掀熱議 吃對輕鬆瘦！營養師推「減脂必吃」6種食物　減少腰間贅肉 淺眠難入睡？營養師推5種「助眠食物」　補充天然褪黑激素更好睡 成功人士早上不做7件事　節奏正確整天都很順 皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣！洗臉前先洗手、塗防曬手勢很重要 談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協 錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面