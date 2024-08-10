LIFE經典／菲董呼籲「藝術競賽」重回2028年夏季奧運會

▲2024巴黎奧運首創將城市景觀結合比賽會場，達到不大興土木的永續環保概念。（圖／路透）

記者蔡惠如／綜合報導

下周一8／12將迎來2024年巴黎奧運的閉幕式，在期待2028年洛杉磯下機奧運會的同時，音樂界的傳奇人物、也是路易威登創意總監的菲瑞爾．威廉斯（菲董），最近提出的想法也開始受到討論，他希望國際奧委會能夠重新把「藝術競賽」納入奧運會，因為從1912年到1948年，夏季奧運會曾頒發過建築、文學、音樂、繪畫和雕塑的獎牌。

▲菲董出席LV 2024秋冬男裝秀。（圖／達志影像）

菲董最近公開呼籲恢復這項傳統，引起了不少討論。曾經這些藝術競賽是奧運會的重要一環，但在1948年倫敦奧運會後，由於對專業和業餘選手身份的爭議，這些比賽被取消。儘管如此，因為那些年留下來的作品如約翰．維路斯設計的阿姆斯特丹奧林匹克體育場，依然見證體育與設計之間的深厚連結。

▲約翰．維路斯設計的阿姆斯特丹奧林匹克體育場。（圖／維基公共領域）

建築與奧運會的淵源可以追溯到很久以前，從古希臘的競技場到現代奧運的標誌性建築，建築在奧運會的歷史中一直扮演著重要角色。若建築競賽回歸奧運，除了可能出現更加創新的建築，也能激勵更多年輕設計師去挑戰。

當然重新把藝術競賽納入奧運，確實仍面對許多問題。包括比賽形式、評分標準等，此外如何在專業人士與新進人才之間保持公平競爭，也是一大挑戰。但部分專業人士表示，建築競賽回歸能推動城市問題的創新解決方案，促進永續發展和跨文化交流。更重要的是，能為主辦城市留下超越奧運結束後的實體或概念遺產。

▲巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕，其環保概念與男女平權都達到奧運新高點。（圖／達志影像／美聯社）

2024年的巴黎奧運為提倡環保永續，以「不興建新場館」成為嶄新概念奧運的開端，在各景點搭建比賽場地，在奧運結束後讓城市回歸原貌，卻在所有的奧運紀錄留下巴黎的美好，這樣的新形式受到不少讚聲，但包括選手在塞納河內競賽卻出現身體不適的情況，也呈現出似乎可以在落實永續與選手權益中再進行調整。

然而在這場全球數十億人都注目的競賽中，無論是否回歸藝術競賽、或是結合城市優勢達到永續概念，都是好的城市跟願景，期許我們朝向好的地方邁進。