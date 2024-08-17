淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

文／MENU美食誌

來淡水別再總吃魚丸阿給！精選六間淡水美食必吃攻略，美景、美食通通一網打盡，除了必逛的老街、必買的鐵蛋和必吃的阿給，還有更多隱藏在地美食，小編都幫你彙整起來了！

時光樹影-Memory 河岸景觀餐廳

新北市淡水區中正路251-1號

位在淡水河岸第一排，前身由港務局宿舍改建而成，裝潢為日式小屋的特色建築，除了有內用環境外，還有戶外庭園用餐區，推薦返鄉甜桃鮭魚和灶咖蒜香豬腳。

▲時光樹影-Memory 河岸景觀餐廳。（圖／美食客jEmma Chen提供）

之間 茶食器

新北市淡水區中正路330號

主打蔬食料理，以食物設計思維將淡水在地文化故事融合到餐食，推薦南瓜鐵蛋茶酵母披薩、八里金沙鹹蛋義大利麵和馬偕博士的種籽。

▲之間 茶食器。（圖／美食客jChuang Ying Lei提供）

橡皮糖

新北市淡水區公明街10號

位居於巷弄公寓三樓，隱身在巷弄裡的橡皮糖，裝潢為古董風格懷舊風，特別推薦口感獨特的香蕉烏龍奶霜、口感綿密滑嫩的起司布丁，和濃郁好吃的巧克力蛋糕。

▲橡皮糖。（圖／美食客jChuyi提供）

榕堤水灣餐廳

新北市淡水區中正路229-9號

擁有淡水河岸第一排的美景，裝潢走南洋風格，座位每一區都營造出不同風格。推薦雷吉安炭火烤豬肋排、登帕薩爐烤脆皮大豬腳和爐烤脆皮雞腿輕挽乾煎海草蝦。

▲榕堤水灣餐廳。（圖／美食客jML 我吃了什麼！提供）

Ancre café 安克黑 咖啡

新北市淡水區中正路233-3號2樓

室內裝潢採用大量木材元素，帶有美式復古鄉村風格，位居於二樓，可將淡水河的美景一覽無遺，有提供WIFI且不加收服務費，推薦鬆餅甜甜圈和春天冰茶。

▲Ancre café 安克黑 咖啡。（圖／美食客j瑜瑜提供）

4F小飯館

新北市淡水區北新路182巷32號2F

以北義到希臘的料理手法來詮釋在地食材與季節旬味，平均每四個月換一次季節菜單，推薦菲諾港烤小卷、奢華金箔美國和牛戰斧牛排和奢華迷你日本馬糞海膽鴨肝丼。

▲4F小飯館。（圖／美食客AlbertChen提供）

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