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吃對輕鬆瘦！營養師推「減脂必吃」6種食物　減少腰間贅肉

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▲▼ 吃對輕鬆瘦！營養師推減脂必吃6種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師推薦減肥必吃的6種食物，能幫助潤腸通便、提高代謝。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

每次減肥都覺得好痛苦？想瘦又不想餓肚子？其實只要吃對食物就能幫你輕鬆瘦。營養師董文翠分享減脂必吃的6種食物，這些食物不僅能潤腸通便，還能提高代謝，幫助身體排出毒素，讓減肥效果更有感，正在減肥的人快加入每日飲食中。

▲▼ 吃對輕鬆瘦！營養師推減脂必吃6種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃酪梨

酪梨富含油酸和膳食纖維。油酸可以幫助減輕身體的發炎反應，降低像是心臟病、中風等一些疾病風險，也能降低肥胖的發生；膳食纖維則可以增加飽腹感。建議可以每天吃上半顆酪梨。

＃蒟蒻

蒟蒻的熱量很低，還富含可溶性膳食纖維，多吃也不容易發胖。而且還可以促進腸道蠕動，緩解便秘，防止毒素在體內堆積。

▲▼ 吃對輕鬆瘦！營養師推減脂必吃6種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃無糖優格/優酪乳

優格中富含優質蛋白和鈣。蛋白質可以增加飽腹感，並增加肌肉；而優格中的有益菌則可以增加腸道蠕動，幫助排便通暢和維持腸道健康，腸道健康了，代謝自然就會加強。

▲▼ 吃對輕鬆瘦！營養師推減脂必吃6種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃綠葉蔬菜

像是菠菜、油菜、青江菜等綠葉蔬菜中，都含有豐富的維生素、植化素和膳食纖維，可以有效提高身體的代謝，防止便秘。

＃綠豆

含有豐富的維生素B群、膳食纖維，可以促進脂肪代謝，維持飽腹感，而且綠豆的升糖指數只有27，不利於脂肪的合成以及堆積。而且綠豆還含有豐富的鉀，能利尿去水腫，夏天喝上一點綠豆湯正適合。

▲▼ 吃對輕鬆瘦！營養師推減脂必吃6種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃大豆

大豆是高蛋白、低脂肪的食物，大豆低聚果糖還能幫助腸道的通暢。可以多攝取像是豆腐、豆漿等豆製品。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 食物, 飲食, 營養師, 推薦

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