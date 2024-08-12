難怪瘦不了！營養師曝10大「NG減肥行為」　168斷食法用錯也沒效

▲營養師指出，有些NG行為就是讓你減肥效果不好的元兇。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也覺得自己明明很努力減肥，少吃多動了，卻老是瘦不下來？可能是你犯錯了還不自知！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享10個常見的NG減肥行為，快來看看你中了幾項？

NG 1：不吃正餐吃點心



很多人會吃點心，吃完後又擔心是不是熱量太高或是有罪惡感，所以就不吃正餐，這樣做只會導致熱量攝取過低且營養不均衡，並不是好的方法。

NG 2：睡眠不足



每日睡眠若是不滿7小時，會大幅影響到減脂成效，造成增加脂肪、減少肌肉的現象。

NG 3：只做斷食法



很多人在體重控制的時候，一味的使用斷食法，但許多人，只是少吃早餐以及晚餐，認為這樣就是168斷食法，但忽略了日常飲食的重要性，很容易會造成熱量攝取過低，所以一定會瘦，但通常容易停滯或是日後復胖，所以「均衡飲食」還是最重要。

NG 4：常吃小體積食物



有些體積小的食物，像是餅乾、點心、水餃、薯條等，熱量密度都很高，蕭瑋霖建議要盡量避免，可以往蛋白質高或是纖維多的食物做選擇。

NG 5：吃飯吃太快



影響食慾及飽足感的因素有很多，瘦素及飢餓素就是其中兩種，而飲食後大約20～30分鐘會減少飢餓素的分泌，若是吃太快就很容易吃下過多食物。

NG 6：瘋狂沾醬



醬汁通常高油、高糖又高熱量，可以吃，但淺嚐就好。

NG 7：吃炸物、甜食頻率太高

油炸食品、甜食等都是「空熱量」食物，也就是沒有什麼營養素的食物，往往會造成熱量攝取過多。

NG 8：曾嘗試極低熱量飲食

極低熱量的情況下，會造成基礎代謝率下降，不是停滯就是復胖。

NG 9：蔬菜吃太少



體重控制的時候，很多人會遇到的就是吃不飽，蕭瑋霖建議可以提高蔬菜攝取，每天至少吃超過300g，蔬菜充足的情況下就能夠增加飽足感。

NG 10：常常只吃一餐



很多人會覺得今天少吃，明天可以多吃，或平常少吃，日後就可以吃大餐，這些想法其實不太對，只會造成不斷惡性循環。蕭瑋霖建議，一定要學習「份量代換」的觀念，了解自己一日該吃的份量是多少。