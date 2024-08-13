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新光三越推米其林獨家月餅　頤宮陳泰榮創「港式奶黃」新高價

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▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲新光三越百貨開賣月餅禮盒，品項比去年多2.5倍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋將至，新光三越延續去年推出多款應景禮盒預購，今年擴大中秋禮品陣容，推出371款禮盒，較去年的125款成長2.5倍，其中5成為獨家商品，近8成為首度登場的新品，讓消費者選擇更多，另主打的自有獨家款式，也持續與米其林餐廳主廚提出邀約，今年頤宮主廚陳泰榮的港式奶黃月餅禮盒，單盒要價2,380元，打破該品項的價格天花板。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲米其林三星陳泰榮 港式奶黃月餅禮盒，推薦價2,380元。

新光三越今年中秋禮盒以「職人傳承」、「秋季食材」和「在地美味」為主軸，匯集了老字號糕餅、米其林星級餐廳、日本人氣伴手禮等多元選擇。其中最受矚目的是八大米其林星級餐廳主廚聯手打造的月餅禮盒，包括陳泰榮「港式奶黃月餅禮盒」、蘭Orchid主廚佐藤清日系風味「蘭Orchid中秋月餅禮盒」、林泉inari現代居酒屋「inari X KAKUBIN 聯名蛋黃酥禮盒」等。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲Miss V Bakery酒鬼布朗尼禮盒，推薦價1,200元。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲PIERRE HERMÉ 法式精品中秋月餅禮盒，推薦價2,100元。

另為慶祝台北建城140周年，新光三越集結台北五大老字號糕點舖「艋舺二和珍」、「太和傳統餅」、「台北犁記」、「大稻埕十字軒」、「蜂蜜蛋糕南蠻堂」，推出臺北印象昔日西門情景中秋極選禮盒，並將畫家郭雪湖的《昔日西門情景》為盒封，呈現出地道的文化風情。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲臺北印象昔日西門情景 中秋極選禮盒，推薦價990元。

而自家拿手的日本伴手禮也有許多首登台，包括金澤萬久的栗子蕨餅年輪蛋糕、和菓子工房あん庵的地瓜燒等，讓民眾不用出國就能品嚐道地的日式甜點。其中秋禮品預購自8／14開跑，消費者若有鎖定商品，不妨趁8／15「夏拼卡利HIGH」活動結束前訂購。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲金澤萬久 栗子蕨餅年輪蛋糕5入禮盒，推薦價820元。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲和菓子工房あん庵奶油檸檬風味地瓜燒6入禮盒，推薦價900元。

SOGO台北店、天母店也將於8／19推出「饗月圓 禮中秋」禮盒大賞，包括米其林星級美味、港式、中西式創意甜點餅乾、日式菓子、茗茶禮盒及進口鮮果禮盒等，還有人氣名店限時快閃，主打一站購足。  忠孝、復興兩館分別引進百年名店快閃登場，忠孝館有來自迪化街的「李亭香」，復興館則有台中老店「陳允寶泉」，主打小家庭分量的「小四喜」禮盒以及「億萬兩蛋黃酥」禮盒，米其林星級甜點侯布雄也推出法式中秋典藏禮盒，內含法式柚香及奶皇兩種口味。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲忠孝館李亭香 賞月小謝籃(11入) ，售價680元1盒 (8月24日-9月17日販售)。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲復興館侯布雄法式精品甜點 中秋典藏禮盒(法式柚香月餅、奶黃月餅) ，售價980元。

SOGO表示，9／5至9／22期間，推出刷指定銀行信用卡，單日單館單卡累積滿5,000元以上，可兌換「SOGO 4%電子抵用券」，8／19至9／17活動期間於台北3店、天母店食品名店區配合專櫃，單筆消費達指定金額或盒數，可免費配送單一個指定地點。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲Sogo+TASTE by MMHG X VWI by CHADWANG 月映星夜聯名月餅禮盒(精裝款)，售價2,080元。

關鍵字：

中秋禮盒, 米其林星級餐廳, 台北建城140周年, 日本伴手禮, 糕餅

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