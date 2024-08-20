從秀上造型學「極簡主義」穿搭　優雅輪廓、精緻工藝穿出時髦簡約風

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

極簡主義是當今時尚圈不可忽視的重點趨勢，「越簡單的東西越困難」在服裝設計中也可套用這段話。

在簡潔的輪廓與色調中，透露的盡是不平凡的材質與做工。其中包括：講究的服裝細節、面料的巧妙運用及精緻的工藝等特點，皆碰撞出一場令人驚艷的風格饗宴！

Alaia



深受當今時髦精歡迎的Alaia，一貫的優雅輪廓，簡約的服裝線條結合不刻意的細節展現，將屬於女性的優雅姿態完美呈現。

Bottega Veneta



要說當今引領簡約高奢風格的領頭羊，Bottega Veneta肯定榜上有名，將簡潔的服裝線條揉合極為講究的皮革工藝，將許多衣櫃中實用的日常單品打造成高級不造作的精緻作品！

Fendi



中性的服裝輪廓，揉合具有科技太空感的前衛氣質，簡約的色調與服裝剪裁中透露神秘的摩登魅力。

Ferragamo



以略為寬鬆的服裝剪裁作為主調，結合鮮豔奪目的紅色調，帶有獵裝感的上身外套與下身西裝寬褲搭配出個性與自信的當代女人風範！

Gucci



寬鬆的上身為穿著者帶來舒適與率性感，過膝長靴搭配標誌性的酒紅色調，與上衣形成和諧的視覺對比，出門隨興提上一只與上身同色調的小包，帥氣又性感！

Jil Sander



同樣身為簡約風格中的標誌性品牌，以一件具有細緻剪裁的長洋裝作為造型主調，帽飾、手袋及靴款更為造型襯托出高級不造作的簡潔氣勢。

Issey Miyake



設計師一向保留了屬於和式傳統文化的服裝精神，融入當代元素，舒適好穿的特質不受時光所沖逝，服裝自然的縐褶感讓穿著者行走間展現優雅的肢體與個性。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●夏日輕盈造型穿搭解析！印花漁夫帽、編織包...穿出時髦鬆弛感

● 2024時尚關鍵字「Clean fit」穿搭6個要點+5推薦品牌必看！超模和時尚博主都在穿，鬆弛感輕鬆Get