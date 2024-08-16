fb ig video ETtoday search mobile

日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」

>

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃，開賣和牛串特價單串259元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每在開幕日就出現大爆滿情況的日系超市LOPIA，首間插旗台北市的三井南港Lalaport門店還沒揭幕，先以快閃店方式進駐天母SOGO「夏季日本美食大賞」，開賣以自家強項肉品製作的和牛串，祭出買五送一優惠，再加碼日本水果與海鮮「試水溫」，靈活銷售的方式也不同於在地超市業者。

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

LOPIA於三井台中Lalaport開幕時在台灣首度落地，之後慢慢北上，陸續在桃園、新北環球中和、宏匯廣場設點，新北市民相當捧場，兩間分店開幕首日都出現大排長龍盛況，而台北市首間店則預計在三井南港Lalaport登場，雖然南港Lalaport開幕時間推遲，LOPIA也靈活運用快閃店策略，增加顧客體驗與品牌能見度，進駐天母SOGO「夏季日本美食大賞」就是一例。

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

SOGO天母店於8／13至8／25期間，推出為期13天的「夏季日本美食大賞」，主打日本在地必買好物，期間販售多款日本美食甜點、人氣伴手禮、新鮮日本食材、珍藏美酒與職人工藝，LOPIA快閃店也首次於天母地區登場，開賣和牛牛肉串、日本當地水果麝香葡萄、水蜜桃與冷凍干貝等，另還有丸福本舖、美久商店、日本古董三秋山、陶八等8家全新品牌初登場。

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

業者表示，8／19前單筆消費滿2,500元送「英國熊單柄不沾鍋」；8／20至8／25送「安妮兔棉麻保鮮提袋」。與此同時只要於LOPIA攤位消費滿2,000元，更可以用99元加購「樂比亞帆布袋」。

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

▲台北晶華酒店流心千層酥禮盒。

看好中秋送禮商機，高雄夢時代9／17前於地下一樓，也展開一年一度的「中秋禮品預購會」，以星級名店、港式嚴選、日本銘菓、咖啡茗品、健康嚴選等十大主題，精選多家知名品牌進駐，包含初登場的「台北晶華酒店」、「望月Patisserie La Lune」及「深夜裡的法國手工甜點」等人氣名店，並集結逾百款商品，滿足民眾各式需求。

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

▲望月流心奶黃月餅禮盒。

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃。（圖／業者提供）

▲深夜裡的法國手工甜點-北海道重乳酪蛋糕。

夢時代表示，活動期間，指定消費滿2,000元送饗泰多300元抵用券；滿4,500元送饗麻饗辣單人兌換券，數量有限送完為止。

關鍵字：

LOPIA, 天母SOGO, 夏季日本美食大賞, 快閃店, 和牛串

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法

「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

拜拜後的食物特別容易壞？營養師點名「5個原因」

拜拜後的食物特別容易壞？營養師點名「5個原因」

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人 花了250年做鞋太強大！勃肯特展松菸登場　古董工具超珍貴、最新潮鞋亮相 最見色忘友三大星座！TOP 1想成為戀人眼中唯一　當然朋友就先去旁邊　 乾巴巴雙手好嚇人？5個有效護手方法　讓手部肌膚永保青春 超過一半的人都不知！搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度 東森自然美積極布局大陸　王令麟敬業精神激發代理商生信心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面