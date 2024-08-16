日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」

▲日超市LOPIA在SOGO天母快閃，開賣和牛串特價單串259元。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

每在開幕日就出現大爆滿情況的日系超市LOPIA，首間插旗台北市的三井南港Lalaport門店還沒揭幕，先以快閃店方式進駐天母SOGO「夏季日本美食大賞」，開賣以自家強項肉品製作的和牛串，祭出買五送一優惠，再加碼日本水果與海鮮「試水溫」，靈活銷售的方式也不同於在地超市業者。

LOPIA於三井台中Lalaport開幕時在台灣首度落地，之後慢慢北上，陸續在桃園、新北環球中和、宏匯廣場設點，新北市民相當捧場，兩間分店開幕首日都出現大排長龍盛況，而台北市首間店則預計在三井南港Lalaport登場，雖然南港Lalaport開幕時間推遲，LOPIA也靈活運用快閃店策略，增加顧客體驗與品牌能見度，進駐天母SOGO「夏季日本美食大賞」就是一例。

SOGO天母店於8／13至8／25期間，推出為期13天的「夏季日本美食大賞」，主打日本在地必買好物，期間販售多款日本美食甜點、人氣伴手禮、新鮮日本食材、珍藏美酒與職人工藝，LOPIA快閃店也首次於天母地區登場，開賣和牛牛肉串、日本當地水果麝香葡萄、水蜜桃與冷凍干貝等，另還有丸福本舖、美久商店、日本古董三秋山、陶八等8家全新品牌初登場。

業者表示，8／19前單筆消費滿2,500元送「英國熊單柄不沾鍋」；8／20至8／25送「安妮兔棉麻保鮮提袋」。與此同時只要於LOPIA攤位消費滿2,000元，更可以用99元加購「樂比亞帆布袋」。

▲台北晶華酒店流心千層酥禮盒。

看好中秋送禮商機，高雄夢時代9／17前於地下一樓，也展開一年一度的「中秋禮品預購會」，以星級名店、港式嚴選、日本銘菓、咖啡茗品、健康嚴選等十大主題，精選多家知名品牌進駐，包含初登場的「台北晶華酒店」、「望月Patisserie La Lune」及「深夜裡的法國手工甜點」等人氣名店，並集結逾百款商品，滿足民眾各式需求。

▲望月流心奶黃月餅禮盒。

▲深夜裡的法國手工甜點-北海道重乳酪蛋糕。

夢時代表示，活動期間，指定消費滿2,000元送饗泰多300元抵用券；滿4,500元送饗麻饗辣單人兌換券，數量有限送完為止。