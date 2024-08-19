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陸劇《你比星光美麗》熱播　「走好自己的路，該來的花期總會到來」

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文／女子學

「我所認為的愛，大概要到人生的盡頭，回首之時，蓋棺定論。」

「愛」的樣貌萬千，每個人有屬於自己的感受，可能是轟烈一場，或是細水長流。而在玖月晞的小說《你比北京美麗》中，藉由男主角表達出的解讀，經典到讓人深深感嘆字句間的銘心之情。

改編自小說的《你比星光美麗》，故事是厭倦職場勾心鬥角氛圍的紀星（譚松韻飾），毅然辭職去追尋夢想，而與學弟踏上了創業之路。苦無資本的紀星，創業初期並不順遂，而在此時，投資人韓廷（許凱飾）遞出了橄欖枝，而在成為商業夥伴的過程中，兩人互相扶持度過重重難關，也展開了一段相知相惜的怦然。

《你比星光美麗》反映出人在職場的艱苦與無奈，也灑上了甜膩的愛情糖，還融入了女性自我成長、婚姻觀、事業觀等，而我們也能隨著角色們的步伐，共鳴他們的際遇與選擇。

▲陸劇《你比星光美麗》改編自小說。（圖／微博，下同）

「有時候走得太遠就會忘記來時的路，人開始有夢想都很容易，但想要堅持卻很難，只有不忘自己最初的夢想，到最後你才能得到你想要的。」

我們常聽到「有夢最美」，然而在追逐夢想的路上，有些人努力了太久，原本堅信的心開始有了裂痕，漸漸地迷失初心，困惑於現實，而忘了當初的目標。紀星為了跳脫現實的限制，選擇了離職創業，在親朋好友的不看好下，她揣著信念勇敢走向這條路，過程遭遇了種種挫折、打擊，還是不輕言放棄，最終迎來了甜美的果實。

雖然不是所有人都能像戲劇那般，歷經千辛萬苦，堅持到最後就能一圓夢想，但「夢想應該被鼓勵，但也要立足於現實」，每個人都可以擁有自己的夢想，可是不能無止盡地「夢」下去，要設下停損點，或是適時調整方向，以期能達到目標。

「人是複雜的多面體，只要不涉及利益，多數人只會展現友善的一面，當更多面乃至陰暗面被你看到時，就代表你們要分道揚鑣了。」

相信不少人都有聽過「不要考驗人性」，再要好的朋友都有可能在一夕之間翻臉不認人。紀星在看到認識多年的朋友的貪婪醜陋臉孔後，縱使她果斷地捨棄這段變質友誼，還是難過萬分，但是利字當前，又有多少人能抵擋誘惑呢？如同韓廷對她的提醒：「總想著給別人撐傘，但不是每個人都值得，有些人不但不會感激你，反而會搶走你的傘，讓你淋更大的雨！」人可以助一時，但不能幫一世，為自己的善良留有底線是保護自己最好的方法。

「走好自己的路，該來的花期總會到來。」不管是事業、愛情，還是人生中的種種，每個人有屬於自己的時序，也許有的人花開得早，但我們也不用太過於羡慕，只能穩穩地一步步前行，最後把花「開得好」，就能散發出最馥郁的香氣。

延伸閱讀

陸劇《煙火人家》：保持距離的關心，我們還是彼此最愛的人

首部「漸凍症」題材陸劇《謝謝你溫暖我》：沒人能贏過死亡，沒關係的，就笑吧！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 陸劇, 你比星光美麗

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