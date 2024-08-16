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三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數

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▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

▲三井南港LaLaport原訂今年12月試營運，因工程與執照問題推遲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井不動產近年積極以全客層購物中心LaLaport插旗北中南，在去年台中LaLaport開幕時，也對外表示南港LaLaport將在2024、也就是今年登場，但近期三井發給各廠商的內部公告流出，表示原定12月試營運，因內部流程有誤必須延遲。三井也對外證實確實有變數，真正開幕時程會由集團正式對外說明。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

三井在台零售以Outlet站穩腳步後，也陸續引進日本全客層的LaLaport購物中心，原南港規劃是最先開幕的地區，後反被台中超車，開幕在台第一個LaLaport購物中心，而預計在今年12月登場的南港LaLaport，近期也流出通知廠商的內部文件，告知開幕日期將延後至明年的3至6月。

文件中提到「經過冗長的興建期，原訂於2024年12月試營運，近期接獲物業所有權人告知，本案件因營造工程與申請使用執照等進度不順遂，導致開幕必須延遲。」「對於開幕時程的重大改變，感到萬般無奈，只能非常沉重的致歉。」

三井表示，該文件是給各廠商的通知，非官方正式公佈的資料，目前南港LaLaport原預定的2024年開業時程，確實是出現了一些變數，但確切時程本就都尚未確定，最終開業時程還是會以台灣三井不動產正式以新聞稿發布為主。

▲信義誠品,統一時代二館,Dream Plaza。（圖／記者蔡惠如攝）

▲原信義誠品的統一時代二館「Dream Plaza」，目前內部正在加緊趕工中。（圖／記者蔡惠如攝）

據悉統一在信義計畫區的新百貨「Dream Plaza」，也在加緊趕工中，期望可以趕在今年12月試營運，搭上耶誕與跨年檔期，但目前工程進度也可能有變數，恐怕無法趕上今年年底，之前統一曾對外表示Dream Plaza預計2025年開幕。

關鍵字：

三井不動產, LaLaport, 南港, 開幕日期, 延後

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