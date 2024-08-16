王冠閎、王齊麟用長外套征服派對紅毯　陳弈通穿印花裙變得不一樣

記者林明瑋／台北報導

由總統府與中華文化總會共同舉辦的奧運英雄大遊行今天（8/16）下午舉行，吸引大批民眾前往支持，晚間則有北市府主辦的奧運英雄時尚派對接棒，奧運選手們換上由台灣設計師操刀的服裝，展現不同於運動場上的魅力，王冠閎及王齊麟都穿著JUST IN XX周裕穎打造的長外套走上紅毯，帥度不凡，擊劍王子陳弈通選擇Claudia Wang王子欣設計的印花褲與裙，顯得柔軟，和擊劍服的力道大相徑庭。

▲王齊麟以設計師周裕穎打造的服裝現身。（圖／記者李毓康攝，以下同）



▲「台灣蝶王」王冠閎（左）與游泳選手韓安齊。



▲擊劍王子陳弈通的造型很吸睛。

許多奧運選手都參與過時尚活動，但10名選手齊聚的場合相當難得，王冠閎及王齊麟的服裝來自JUST IN XX周裕穎的奧運系列，以紅、藍、白三色為主，王冠閎的長外套上印有霹靂舞與奧運五環影像，很呼應奧運英雄派對的主題，身高188公分的王齊麟，輕鬆駕馭長外套與白色寬版長褲，受訪時他指著內搭背心說：「背心上有很多台灣小logo，我覺得非常有特色。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻比出各種愛心。



▲羽球選手葉宏蔚穿豹紋外套。

羽球選手葉宏蔚及奪得競技體操單槓項目銅牌的唐嘉鴻，則以Bob Jian簡國彥設計的服裝亮相，唐嘉鴻頻頻比愛心、擺出各種姿勢，相當俏皮，穿著豹紋西裝外套與黑色長褲的葉宏蔚則透露：「非常不習慣，平常就算出遊也不會穿這樣的服裝，以球衣和休閒服裝為主。」

▲游泳選手韓安齊（左）與王冠閎一起走紅毯。



▲網球選手曹家宜穿Claudia Wang的秋冬裝。

游泳選手韓安齊是台美混血，有著深邃五官與小麥膚色，私服常見短上衣、短裙、短褲，是充滿活力的美少女裝扮，今晚則換上設計師陳佳睿的印花細肩帶長洋裝現身，身高178公分的曹家宜穿著Claudia Wang 2024秋冬系列服裝，襯出模特兒般的好身材。

▲拳擊選手吳詩儀（左）、甘家葳一同出場。

拳擊銅牌吳詩儀、射擊銅牌李孟遠的服裝來自李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung 3名設計師創立的品牌PCES，吳詩儀的白色洋裝結構立體，與她一同出場的拳擊選手甘家葳，則是一身黑色造型，來自柯瑋倫創立的品牌Allenko3，很有個性。

▲射擊銅牌李孟遠的服裝來自品牌PCES。