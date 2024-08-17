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線香別直接插在食物上！營養師曝「祭拜前中後」注意事項

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▲▼foodpanda中元普渡優惠。（圖／foodpanda提供）

▲營養師分享中元普渡祭拜注意事項。（圖／foodpanda提供）

記者曾怡嘉／台北報導

中元普渡要注意什麼？營養師高敏敏分享，誠心拜拜也要注意食安健康，要留意祭拜前中後也有注意事項，像是祭拜前購買罐頭別買膨罐、凹罐，祭拜後若發現食物變質，請馬上丟棄，別再繼續食用，留心以下事項，維護食安健康。

#祭拜前準備

勿買膨罐、凹罐

購買罐頭、飲料等 避免買到膨罐、凹罐，也要特別注意效期、保存期限、避免問題商品。

食物包裝完整

新鮮的食物最好完整包裝好，建議外面包個保鮮膜，可以有效避免接觸香灰、蚊蟲…等。

挑選新鮮蔬果、肉類

三牲肉品買有合格標章認證的比較安全，蔬菜水果可以選擇當季新鮮的。

#祭拜時注意

避免陽光直射

陽光直射會導致食物溫度上升，細菌增長快速。

避免食物變質酸敗

拜拜時如果在室外，那麼時間最好不要超過1小時，如果在室內的話，那時間就不要超過2小時。

避免色素、香灰

拜拜的香盡量不要插進食物裡面，建議用橡皮筋或是膠帶固定。

#祭拜後留意

食物充分加熱

祭拜後的食物要充分加熱，中心溫度>75度Ｃ，避免食物中毒。

勿留戀變質食物

食物如果變質、酸臭請馬上丟棄，勿再食用。

食物低溫保存

如果食物吃不完，應該馬上低溫保存，保持冰箱先進先出原則，儘速食用。

關鍵字：

中元祭拜, 食安, 營養師, 注意事項, 食物處理

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