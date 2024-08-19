懶得吃飯、不想交朋友　5個徵兆表示你累過頭

▲覺得自己工作越來越累，須衡量自己是否出現隱性疲勞症狀。（圖／pakutaso、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

面對馬不停蹄的生活，許多人會找時間去紓壓，但疲勞其實是會累積的，長期下來可能就會出現「隱性疲勞」的症狀，若有以下徵兆，就代表你的生活實在讓你「太累了」，也代表你的舒壓方式需要改變，為了避免形成長期的倦怠影響工作表現，快衡量自己是否有這些狀況。

▲長期疲勞會影響工作表現，需要調整生活比重達到平衡。

忙到沒嗜好

若你以前有喜歡的興趣，卻很久都忙到懶得去做，表示你已經累到放棄自己喜歡的事，需要重新找回平衡，在做自己喜歡的事情產生的愉悅感，可以排遣工作上的壓力，連自己喜歡的東西都沒興趣，就代表落入疲勞輪迴。

睡得不好

無法排遣掉的工作壓力跟行程，干擾了你每日修復身體的機制，導致常睡睡醒醒、淺眠、醒來後仍感覺疲勞，不但會影響身體健康，還會干擾每日效率，長久下來對工作是負面影響。

▲睡得不好，總是感覺沒精神，身體會越來越倦怠。

忘記或懶得吃飯

在工作時忙到錯過吃飯時間，有時甚至發懶不吃了，也代表身體機制已經不規律了，有時過了吃飯時間，還會習慣亂塞一些東西來填胃，錯把零食當正餐，長久下來會影響食慾與情緒不穩。

容易生氣不耐煩

長久累積的慢性疲勞，會牽動自身的情緒，慢慢的想法會變得消極悲觀，且長期忙碌導致思緒不清、有時無法思考的狀況下，成就感、滿足感也會每況愈下，不知不覺會變得容易生氣，對其他人不耐煩，有時走在路上時常覺得路人擋路，情緒容易暴躁。

▲對事情容易顯得不耐煩，跟以前比起來個性不同，就需要注意是否太疲勞。

社交變得很累

疲勞會讓你對周邊一切東西都失去興趣，除了不得不做的工作之外，慢慢的會跟社會脫節，當跟朋友聚會發現你時常不了解他們的話題，或是簡單的交談都無法正確說明你的感受，就代表你缺乏紓解壓力與休息的時間。