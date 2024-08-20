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星巴克8／22起連兩天「全飲品第二杯半價」　點大杯即享優惠

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

▲星巴克周末前推第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

初秋暑意未消，星巴克本周四8／22起一連兩天，推出第二杯半價優惠，其優惠範圍幾乎囊括所有現做飲品，無論你是冰飲或熱飲的愛好者，都可以找到你想喝的，想找另一半來個周末前小約會，或者是找好友來場小聚會，簡單就能擁有小確幸。

星巴克8／22、8／23一連兩天，推出「一起喝咖啡暑氣全消 第二杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，即二杯支付原價、二杯支付半價，限當場一次領取。另外除機場管制區內門市之外，全台門市都有提供此項優惠。

▲星巴克第二杯半價。（圖／翻攝星巴克官網）

隨著暑假進入尾聲，環球購物中心推出「秀學生證享好康」活動，即日起至8／29，學生只要出示學生證，便能享受包括買一送一、飲料暢飲、以及6折起的多重優惠，讓學生族群在暑假結束前吃一波。

▲環球購物中心與新光三越把握暑假最後光陰，推出餐飲優惠與特展吸引人潮。（圖／各業者提供）

▲Global Mall板橋車站推龜記茗品，憑學生證買指定飲品享9折優惠。（圖／各業者提供）

針對暑假即將結束，環球購物中心集結了各大品牌，提供多種餐飲選擇讓學生們以實惠的價格享美食。板橋車站「大阪王將」推出燒餃子6入，平日下午16:00起憑學生證限量優惠價59元；南港車站「靜岡勝政日式豬排」，則有加贈腰內肉的優惠；桃園A19「慕特牛排」內用點主餐，憑學生證享甜點買一送一的優惠。

▲環球購物中心與新光三越把握暑假最後光陰，推出餐飲優惠與特展吸引人潮。（圖／各業者提供）

▲Global Mall南港車站推靜岡勝政日式豬排「厚切里肌套餐」憑學生證即加贈限量腰內肉。

甜點和飲品也有特別活動，屏東市「COLD STONE」平日時段，憑學生證即可享大杯冰淇淋買一送一；桃園A8「七奈竹」推出指定飲品85折優惠，讓學生們在暑假期間不僅能享受美食，也能在炎炎夏日中暢飲冰涼飲品。除了主餐跟甜點外，還有餐廳推出額外優惠加碼，新北中和的「朱記餡餅粥」消費滿450元，憑學生證獲贈限量蔥油餅一份、「麵家三士」點購主餐，即可獲贈40元飲料一杯。

▲環球購物中心與新光三越把握暑假最後光陰，推出餐飲優惠與特展吸引人潮。（圖／各業者提供）▲環球購物中心與新光三越把握暑假最後光陰，推出餐飲優惠與特展吸引人潮。（圖／各業者提供）

▲Global Mall板橋車站The Chips，推憑學生證10位以上用餐享88折（左）；Global Mall桃園A19推慕特牛排內用點主餐，憑學生證享甜點買一送一（右）。

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 星巴克, 優惠, 環球購物中心

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