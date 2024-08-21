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「內在催眠法」讓你更優秀 　學會3種思考方式其實你已經成功了

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星座。（圖／kbsdrama IG）

▲ 內在想法或許比行為還重要。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人的能力生來沒有差很多，卻在後天拉開差距，其實不光是行為影響，內心的想法才是關鍵。懂得轉念催眠自己，或許能夠讓事情更輕鬆的解決。看看你的思維模式在哪裡出現了偏差，學習「內在催眠法」讓你更優秀，其實你的能力遠比想象中強大。

找出自己能力所長

有時候你常常會羨慕別人的能力比你好，其實不是他們的能力好，而是你沒有找對你的長處。每個人生下來，上天很公平的分配好每個人擅長和不擅長的事情，而你非要發揮不擅長的事情，避開擅長的事情，這樣不是你的能力不行，而是沒找到真正適合的事情。

所以不妨告訴自己，你能力絕對不差，成功的條件都已經具備，只是你沒有準備出發。心情其實是關鍵，如果以輕鬆的姿態去面對，而不是羨慕他人能力比你好，那麼這股原動力一定會讓你朝著目標前進。

戒掉逼自己的習慣

我們常常會對自己很嚴苛，告訴自己必須去做什麼，不能夠做什麼。其實那就像一隻隱形的手掐著你不放。戒掉「我必須xxx」口頭禪，換成「我可以xxx 」。

因為這樣的你才是為自己加油鼓勵，而不是逼迫，做出來的事情想必也會大不相同，有時候即使是同樣的事情，不情願做的事情，換一個角度去激勵自己，或許會愉快的多。

相信自己、享受過程

人最大的敵人是自己，我們常常會幻想出別人看不起自己，自己能力很弱的小劇場。其實這些惡意都是自己揣測出來的，試著在你做每一件事情的時候，相信自己的行為和能力，既然開始了，就好好享受過程，生活已經不容易了，為何要給自己增添困難呢？將相信自己的種子種下，一定會長出成功的果實。那些看似了不起的人物也是和你我一樣從無到有，而你們的差距就取決於你怎麼想。

關鍵字：

能力, 思維模式, 內在催眠法, 自信, 成長

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