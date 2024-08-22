郭雪芙曬Roger Vivier新鞋直呼「珍珠鑽石都喜歡」　曝私下保養美腿秘訣

記者鮑璿安／綜合報導

法國鞋履品牌 Roger Vivier 發表2024秋冬系列「VIVIER OP-TICAL 典藏視界」，今22日請到女星郭雪芙搶先演繹，她身穿黑色洋裝搭配珠飾背心呼應高跟鞋的奢華感，自己擁有一雙修長美腿，她也不吝嗇分享平時的保養方法，透露都會在洗完澡的時候進行按摩，不僅經常泡腳，也會做一些抬腳運動。





▲郭雪芙此次換上Efflorescence 花鑽系列高跟鞋。（圖／品牌提供）





▲黑白格紋花呢花鑽高跟鞋，NT$ 81,200。（圖／品牌提供）

郭雪芙此次換上Efflorescence 花鑽系列高跟鞋，黑白格紋花呢款式的花鑽是由不同深淺的黑色水晶與珍珠混和，她提到，「今天的風格是奢華典雅，鑽石和珍珠元素我都喜歡，搭配在一起就有種低調奢華感覺」，對於比較少穿高跟鞋的女生，她也給予選鞋建議，認為腳上這款的高度不會太難走，就很適合新手搭配。

▲郭雪芙還推薦台灣限定色Viv’ Skate 厚底休閒鞋。（圖／品牌提供）





▲台灣限定款奧運薰衣草紫鑽厚底休閒鞋，NT$ 58,000 。（圖／品牌提供）

除了高跟鞋之外，郭雪芙還推薦Viv’ Skate 厚底休閒鞋，這次帶來台灣限定款式奧運薰衣草紫配色格外夢幻，她說試穿過後感覺非常輕盈舒服，私下也對厚底鞋感興趣，直呼穿上之後高人一等。

▲「VIVIER OP-TICAL 典藏視界」Bellavita期間限定展，由創意總監 Gherardo Felloni 設計，8月22日至9月23日。（圖／品牌提供）

Roger Vivier 2024秋冬系列受到 1960 年代在法國興起的歐普藝術（Op Art）啟發，以大量的黑白色、線條感營造視覺上的嶄新亮點，也加入了更顯奢華的花鑽飾扣，分別有黑色水晶花鑽飾扣以及多彩珍珠花鑽，混合珍珠或是細膩亮片，成為連結包款和鞋履的橋樑。





▲辛芷蕾演繹本季代表性的Viv’ Choc 泡芙包。（圖／品牌提供）





▲粉色小羊皮雙鑽芭蕾舞鞋。（圖／品牌提供）

本季代表性的Viv’ Choc 泡芙包由黑色皮革與光澤皮革拼接出雙色款式，依舊保留了時裝元素中的特殊垂褶細節。而標誌方扣仍熠熠生輝，新款 Très Vivier 瑪麗珍鞋的靈感源自 Belle Vivier 系列的方扣，芭蕾舞鞋由柔軟羊皮打造綢緞般的觸感，配有兩條14顆迷你 Très Vivier 水晶鑽扣的肩帶，唯美裝點腳尖線條。台灣限定鞋款則有7.5公分、5 公分新色厚底休閒鞋，打造摩登時尚的奧運薰衣草紫與寶寶藍方扣。





▲2024早秋系列以鮮明的風格展示了交錯圖形、波浪曲線和充滿雕塑感的新型鞋跟 。（圖／品牌提供）

▲今季更以引人注目的橢圓形裝飾，點綴上閃亮鑽飾元素，台北SOGO百貨復興館獨賣款 。（圖／品牌提供）

來自英國的鞋履品牌Manolo Blahnik，因影集《慾望城市（Sex and the City）》主角凱莉不斷演繹，多年來成為婚鞋的代名詞，設計師Mr. Blahnik一貫喜愛在設計理念中加入建築藝術概念，這次2024早秋系列也不例外，以鮮明的風格展示了交錯圖形、波浪曲線和充滿雕塑感的新型鞋跟，以Alfredo Catalani的歌劇《La Wally》為靈感，在棱角分明的方形扣帶上鑲嵌了璀璨的長方形寶石；今季更以引人注目的橢圓形裝飾，點綴上閃亮鑽飾元素，無論正面或是側面欣賞，都能夠讓腳步線條更加俐落唯美。