營養師：吃百香果「可緩解便秘」　教你聽聲音辨識甜度

▲百香果富含纖維又可以養顏美容。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

百香果有水果界「刮油王」之稱，營養師高敏敏分享，百香果含有豐富纖維又低GI，天天吃還能緩解便秘，除了當作水果，更可當作沙拉淋醬，但須提醒腎臟病、糖尿病患者勿食用過多，恐有健康疑慮。

#富含維生素C

百香果含有豐富的維生素C，有助於增強免疫力、促進膠原蛋白生成，並具有抗氧化效果，有助於減緩皮膚老化和降低發炎反應。

#促進消化

百香果富含膳食纖維，特別是水溶性纖維，能幫助調節腸道蠕動，促進消化，預防便秘，並維持腸道健康。

#改善睡眠質量

百香果中含有天然的鎮靜成分，如生物鹼，這些成分有助於舒緩神經、減輕壓力，從而改善睡眠質量，特別適合壓力大或容易失眠的人群。

營養師高敏敏表示，百香果屬於低GI水果，可以維持血糖穩定，進一步減少脂肪形成，內含豐富的膳食纖維，更可增加飽足感，對肌膚來說也是一款能夠養顏美容的水果。

百香果不僅是水果，也可當作沙拉淋醬，更可加入氣泡水中飲用，是一款可以方便料理的健康食材，營養師不建議腎臟病、糖尿病患者食用過多，以免有健康疑慮，一天最多2-4顆為限，一天分散在不同時段吃最好。

挑選百香果之前可以搖一搖，若是沒有水水聲音，代表果肉尚未分離，吃起來較甜；若沒有聲音的話，代表果肉分離，味道較酸，建議買回家不要冰在冰箱中，在室溫下放幾天，待表皮稍微皺皺的時候是最好吃的。