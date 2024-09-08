超商外食族避開5種「水腫發胖」陷阱菜單　吃對食物也能健康瘦

文／LOOKin

每天三餐在外的外食族，是不是總是因為外食難以避免的高油高鹽與高糖調味所苦？沒有時間自製健康便當也沒關係，其實就近選擇超商食物也能買到吃了不會胖的食物！只要吃對＆避免「這幾樣」食物，就能吃得又瘦又健康，還能遠離惱人的水腫問題！

容易水腫發胖的陷阱菜單

據營養師指出，會讓身體產生水腫狀態的原因常常是因為體內的水分不足，或者鈉離子過多，而身體為了讓血液與細胞中的滲透壓維持恆定，所以會在體內留住更多的水，所以才會造成水腫。所以可知，若是吃鈉含量過高的食物，或是水喝得太少，就很容易水腫！

▲超商食物。（圖／LOOKin，下同）

而除了高鈉食物，容易讓血糖快速上升的精緻糖，會讓胰島素大量分泌，促進腎臟吸收鈉，也是造成水腫的一大主因。



另外還有酒精！大家是不是都有喝完酒的隔日，整個人都變得腫腫的？這是因為酒精讓身體分泌了抗利尿激素造成了缺水，身體自動產生保護機制，在體內留住了水分，才會引發隔日的水腫反應。

陷阱菜單：含糖飲料、甜食、酒精、泡麵、洋芋片

遠離水腫發胖菜單推薦

想要避免身體水腫，首要選擇富含鉀離子的食物！當鉀離子進入體內會自然排掉鈉離子，又能讓水分排出體內，不過有腎臟疾病的人，代謝鉀的功能較差，建議要酌量食用。

遠離水腫發胖菜單：香蕉、奇異果、黑咖啡、椰子水、紅豆水、薏仁水

便利商店就有賣的黑咖啡、椰子水、薏仁水都有豐富的鉀離子，除了利尿之外也有助於為身體排水。但有一點要注意，如果本身是因為水喝太少導致的水腫，就要避免上述飲料了，喝水就好！水果部分，可以直接食用超商販售的奇異果或者香蕉，都是富含營養又能有效排除水腫的好食材！

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