fb ig video ETtoday search mobile

盤點5個「量體重迷思」：太頻繁測量對控制體重沒幫助

>

▲▼盤點5個「量體重迷思」。（圖／Unsplash）

▲量體重建議在固定時間測量較為準確。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

想減重的你肯定不陌生，有時候量體重會成為一種壓力來源，特別是當我們過於依賴體重數字來判斷是否達標時，以下有幾個常見的迷思，現在搞懂還不晚！

#體重是衡量健康的指標

很多人誤以為體重是唯一的健康指標，但事實上，體重無法反映體脂肪比例、肌肉量、骨密度等重要因素。健康的體態和身體組成比單純的體重數字更為重要。

#每天量體重可以更好地控制體重

每天量體重可能會讓人過度關注短期的變化，如水分滯留、消化狀況或荷爾蒙變化等，而這些因素並不代表長期的健康趨勢。建議每週量一次體重，選擇固定的時間和條件，這樣更能準確地反映長期變化。

#體重減少等於脂肪減少

體重的變化不一定代表脂肪的變化，可能是因為水分、肌肉質量或其他因素。減重過程中，如果飲食控制不當或運動不足，可能會損失肌肉而非脂肪。

#理想體重適用於所有人

每個人的理想體重應該考慮個人體質、骨骼結構和肌肉比例等多個因素。僅僅依賴BMI可能忽略了這些個體差異。整體來說，看待體重，需要綜合考慮多方面因素，並將重點放在健康的生活習慣上，而不是單一的體重數字。

#想到就去量體重

建議在固定時間量體重，這樣能減少日常變化帶來的干擾。由於體重在一天中可能會隨著進食、喝水、運動等活動而有所變動，所以保持量體重的時間一致較為精準。

關鍵字：

減重, 健康, 體重, 理想體重, 迷思

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚

好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚

陳柏霖曝「最愛香水」　噴上就像回歸森林般般療癒 孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬 第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運 中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨 早知道早幸福！伊能靜：40歲以後才懂得的「7個人生心法」 池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃 邵雨薇愛穿男裝驚吐「吳慷仁私服品味」　婁峻碩示範MK「E人穿搭」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面