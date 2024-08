風Luxury／寶格麗品牌史上最複雜錶誕生　大自鳴奏出魔鬼音程

▲寶格麗史上最複雜腕錶Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪錶亮相。(圖/寶格麗提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

2024年度的日內瓦表展(Geneva Watch Days)即日起至9月2日登場,參展品牌之一的寶格麗(BVLGARI)獻驚喜,發表品牌史上最複雜錶款Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕錶、Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶、全新碳材質的Octo Finissimo超薄三問腕錶,特別是前兩者都能奏出品牌與義大利瑞士指揮家Lorenzo Viotti共同創作三全音音程(又被稱為魔鬼音程),開創業界先例。





▲寶格麗Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶。

問錶向來是頂尖複雜工藝的代名詞,大自鳴錶更是顛峰之作,寶格麗挑戰品牌最複雜紀錄,打造Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕錶,在大自鳴模式下會自動報時與報刻,並在每個整點鳴響相應時數,亦可按需求報時、報刻及報分,大自鳴模式在每一刻鐘會以四個音簧與音鎚報時。





▲寶格麗創下全球最纖薄三問錶紀錄的Octo Finissimo超薄三問腕錶推出全新碳材質版本。

寶格麗在選擇材質上也相當前衛大膽,Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕錶以鈦金屬製作、Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶以玫瑰金打造,創下最纖薄三問錶紀錄的Octo Finissimo超薄三問腕錶,則以多層 CTP碳薄層製成,達到纖薄目的同時也兼具穩固剛性。





▲江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac蛇年腕錶,粉紅金與鉑金材質各限量25只。(圖/江詩丹頓提供)

江詩丹頓(Vacheron Constantin)則於Watches and Wonders鐘錶與奇跡上海高級鐘錶展,發表Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac蛇年錶,再度結合雕刻與琺瑯彩繪工藝呈現眼鏡蛇盤繞於嶙峋岩石上的圖案,先由雕刻大師在金質表面雕琢出靈蛇的鱗紋和岩石的斑駁紋路,再由琺瑯彩繪大師進行微繪進凸顯出圖案紋理和浮雕效果;內載自製2460 G4機芯,以視窗顯示時間與日期、星期,共推出粉紅金與鉑金材質,各限量25只。