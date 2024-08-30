fb ig video ETtoday search mobile

風Luxury／寶格麗品牌史上最複雜錶誕生　大自鳴奏出魔鬼音程

>

▲▼ BVLGARI,VC 。（圖／公關照）

▲寶格麗史上最複雜腕錶Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪錶亮相。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024年度的日內瓦表展（Geneva Watch Days）即日起至9月2日登場，參展品牌之一的寶格麗（BVLGARI）獻驚喜，發表品牌史上最複雜錶款Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕錶、Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶、全新碳材質的Octo Finissimo超薄三問腕錶，特別是前兩者都能奏出品牌與義大利瑞士指揮家Lorenzo Viotti共同創作三全音音程（又被稱為魔鬼音程），開創業界先例。

▲▼ BVLGARI,VC 。（圖／公關照）

▲寶格麗Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶。

問錶向來是頂尖複雜工藝的代名詞，大自鳴錶更是顛峰之作，寶格麗挑戰品牌最複雜紀錄，打造Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕錶，在大自鳴模式下會自動報時與報刻，並在每個整點鳴響相應時數，亦可按需求報時、報刻及報分，大自鳴模式在每一刻鐘會以四個音簧與音鎚報時。

▲▼ BVLGARI,VC 。（圖／公關照）

▲寶格麗創下全球最纖薄三問錶紀錄的Octo Finissimo超薄三問腕錶推出全新碳材質版本。

寶格麗在選擇材質上也相當前衛大膽，Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕錶以鈦金屬製作、Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶以玫瑰金打造，創下最纖薄三問錶紀錄的Octo Finissimo超薄三問腕錶，則以多層 CTP碳薄層製成，達到纖薄目的同時也兼具穩固剛性。

▲▼ BVLGARI,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac蛇年腕錶，粉紅金與鉑金材質各限量25只。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）則於Watches and Wonders鐘錶與奇跡上海高級鐘錶展，發表Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac蛇年錶，再度結合雕刻與琺瑯彩繪工藝呈現眼鏡蛇盤繞於嶙峋岩石上的圖案，先由雕刻大師在金質表面雕琢出靈蛇的鱗紋和岩石的斑駁紋路，再由琺瑯彩繪大師進行微繪進凸顯出圖案紋理和浮雕效果；內載自製2460 G4機芯，以視窗顯示時間與日期、星期，共推出粉紅金與鉑金材質，各限量25只。

►香奈兒女士粉紅錶可愛度破表　台北101鐘錶珠寶大賞現蹤

►奧運衝浪金牌選手幸運錶是沛納海　最常戴的潛水錶曝光

關鍵字：

風Luxury, 寶格麗, BVLGARI, 江詩丹頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨

中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬 好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚 盤點5個「量體重迷思」：太頻繁測量對控制體重沒幫助 陳柏霖曝「最愛香水」　噴上就像回歸森林般般療癒 第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運 池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃 時尚界流行中「芭蕾舞鞋」怎麼搭？10套日常風格示範教你穿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面