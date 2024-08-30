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柯佳嬿見Ferragamo限量鴕鳥包超理智「讓出名額」　劉以豪用小包裝可愛

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記者鮑璿安／台中報導

義大利時尚品牌Ferragamo新光三越台中中港店重裝開幕，於今30日邀请柯佳嬿以及劉以豪站台，兩人搶先逛店看到以珍稀鴕鳥皮革製成的Hug手提包，全台限量5只，聽到「限量」二字，柯佳嬿很有抵抗力，她說要把名額留給大家購買，自己則相中了新款瑪麗珍鞋。

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿以一襲Ferragamo 2024秋冬系列的豔紅色抓褶波浪長洋裝亮相，手拿紅白羽毛跳色HUG手拿包 。（圖／品牌提供）

柯佳嬿以一襲Ferragamo 2024秋冬系列的豔紅色抓褶波浪長洋裝亮相，手拿紅白羽毛跳色HUG手拿包，她透露自己平時不太穿亮色，在試裝的時候也有同款黑色的選擇，但因為想嘗試不一樣的風格，就選擇了紅色。

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo新光三越台中中港店重裝開幕，柯佳嬿以及劉以豪站台 。（圖／品牌提供）

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲劉以豪透露偶爾也對小包心動，可以裝可愛。（圖／品牌提供）

劉以豪身穿秋冬系列黑色刺繡圖案毛衣搭配寬版直筒黑色西裝褲，他表示自己一直都很喜歡品牌的設計與剪裁，被問到最想帶走的單品，他回答是手中的HUG包款，「這顆第一次出男生的款式，其實我的東西蠻多的，會有眼鏡、帽子、耳機、充電線，秋冬還有圍巾，所以需要大包」。他還說有時候喜歡小包用來裝可愛，而自己對限量包款是否更加心動？劉以豪搞笑表示：「我不是這種人，但是我會去買，當然還是以自己喜歡為前提。」

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo新光三越台中中港店店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯 。（圖／品牌提供）

Ferragamo新光三越台中中港店店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯，運用大面積的義大利洞石、胡桃木打造奢華購物場域，同步陳設 2024秋冬最新且齊全的男女服裝、配件系列及香水系列等全系列商品，除了限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包之外，秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸，包括薄紗禮服、羽毛飾面與亮片刺繡，輪廓上更加醒目，寬大肩型、重磅羊毛和柔韌皮革塑造硬朗廓形，俐落雕塑感翻領展現超現實主義精神。

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸 。（圖／品牌提供）

配件部分，Hug手提袋進化為粒紋皮革，飾以Ferragamo字母圖案和輕盈羽毛；Fiamma斜背包以全新尺寸和色調亮相，另也點綴上佛羅倫斯的象徵花卉百合，為造型增添浪漫火花。

同時，Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕，近百坪的全新展售空間饒富義式生活美學，提供女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香氛等全系列品項。店裝則飽滿呈現創意總監Matthieu Blazy的設計語言，不光提供全台獨家的VIP專屬休息室，以三種元素混凝土磁磚、義大利胡桃木和取自瓦萊達奧斯塔山谷的綠色聖丹尼斯大理石構成，帶來煥然一新的審美。全台獨家限定的Kit編織皮革包款，擁有黑、駝兩色，搭配輕鬆小巧的廓形為穿搭融入高級感，而花卉藝術配飾系列也是看點之一，不對稱設計打破常規，打造最上乘的極致工藝體驗。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲KIT 編織皮革肩背包；FLOWER 櫻花造型耳環 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲早秋系列形象照 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Ferragamo, 台中, 新店, 限量, 服飾

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