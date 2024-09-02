中秋百貨餐飲優惠　湊湊火鍋特定時段推「鍋底半價」、「生啤喝到飽」

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將來臨，餐廳訂位了沒？百貨餐飲針對中秋假日，也推出相關優惠活動，呷哺呷哺集團旗下品牌「湊湊火鍋．茶憩」與「呷哺呷哺」，也用特定時段推出鍋底半價、啤酒暢飲、點餐加菜等方式加碼桌上風光，SOGO中秋活動則有戶外音樂會，讓你賞月超有Fu。

剛在SOGO大巨蛋亮相的湊湊火鍋．茶憩，以《蘭亭集序》的意境打造出獨特的用餐空間，融合傳統與現代的設計風格，提供不一樣的火鍋體驗，中秋優惠從8月中旬便已開始，活動內容涵蓋了包廂用餐優惠與啤酒暢飲。

▲百貨餐飲中秋推優惠，湊湊包廂特定時段也有鍋底半價。（圖／業者提供）

即起至9／20期間，每周五跟每周六，消費者於臉書或IG上特定標記，即享生力生啤酒買一送一；周一至周四晚間8：30後入場，可用180元的價格享生啤酒無限暢飲。每周一至周四下午3點前，包廂顧客低消原價12,000元，優惠價8,000元，並加贈價值1,290元的「山海一盤」；每周二下午3點前入場包廂用餐可享鍋底半價的優惠。

▲湊湊經典菜品「山海一盤」。

呷哺呷哺近期新菜「剝皮辣椒雞套餐」除剝皮辣椒與精選雞腿肉，還並添加破朴子增添風味，湯底更加濃郁，售價488元，因應中秋佳節來臨，從9／11至9／25點購「剝皮辣椒雞套餐」，贈送價值49元的活力蛤蜊一份。

▲呷哺呷哺新品剝皮辣椒雞。

SOGO百貨表示，迎接中秋團聚好時光，台北店跟遠東Garden City分別祭出中秋烤肉祭及特別企劃，邀民眾賞月吃美食，忠孝館9／17中秋節持APP至1F後方公園，即可兌換「High Tea精品手搖紀念瓶」，限量100瓶；遠東Garden City則於9／13在潮美食公園戶外廣場，舉辦市都心最chill的月光音樂會，事先報名可享免費調飲一杯。

SOGO復興館內餐廳「老乾杯」，特別於9／14至9／17期間，特別延長營業時間，9／14、9／16延長營業時間至23／30，9／15、9／17延長營業時間至23；00，並推出中秋限定套餐，包含天使紅蝦和牛壽司、和牛牛排、鰻魚和牛炊飯等。

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