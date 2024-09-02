蕾哈娜最新J'adore 香水廣告曝光、安潔莉娜裘莉代言Tom Ford唇膏

記者曾怡嘉／綜合報導

今年6月迪奧宣佈全球時尚指標蕾哈娜成為J'adore 香水系列全球品牌大使，千呼萬喚全新香水形象廣告也於今（9/2）登場，Tom Ford也邀來安潔莉娜．裘莉擔任全球彩妝代言人，以上強強聯手合作，想必會激盪出更多迷人火花。

▲Dior J'adore頂級金緻香精，50ml，6,950元。

J'adore 香水廣告中蕾哈娜穿上金色禮服，佩戴由迪奧女裝創意總監Maria Grazia Chiuri重新設計的經典項鍊，完美展現了J’adore的無盡魅力。這部影片不僅是對J’adore經典香水的致敬，更是一場連結全球女性與頂尖巨星的Dior夢想盛宴。

攝影師史蒂文，卡萊恩表示：「蕾哈娜擁有一種超越美貌與才華的非凡特質，她的氣場令人驚嘆，宛如來自另一個世界。她的形象閃閃發光，完美地體現出前所未見的獨特魅力。在 J'adore 的詮釋中，她化身為一位栩栩如生的女神，一位統御自己王國的女王，充分展現了這款香水高貴的氣質，觸動了全世界的女性。」

Tom Ford宣佈由國際巨星安潔莉娜．裘莉擔任全球唇彩代言人，這次的重大合作消息宣佈，讓粉絲們期待萬分。此次廣告大片是由攝影大師 Mert Alas 和 Marcus Piggott 擔任，並以電影的風格向女性之美及女性展現強大的力量致敬。

該廣告大片預計於9月推出，片中展示裘莉正在為了演繹一位新角色而努力，影片中她是一位充滿自信的女性，畫上標誌性的Tom Ford #16號設計師唇膏 ，影片中裘莉的眼神與唇妝，展現了女性特有的自信與力量。