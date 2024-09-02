自然野生眉正夯！彩妝師教你一步步畫出「超正眉型」

▲鮮活生動的眉彩是整體妝容的加分關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一雙漂亮的眉毛決定臉部的立體輪廓，現在不流行一筆畫到尾的粗硬眉，而是根根分明的野生眉，且畫眉道具不再侷限於眼線筆，可自由搭配眉粉、塑眉膏，打造宛如媽生般的自然眉型。

彩妝師曾亞凡分享，野生眉最需要的就是朝氣蓬勃、根根分明。要如何畫出自然的眉型呢？他建議先用眉粉掃一遍，先用粉狀打底，同時可以靠粉狀吸取油分，可讓後續眉彩更好上妝，接著使用眉筆勾勒毛流感，建議可準備深淺兩支眉筆，先用淺、再畫深，打造眉毛的層次感，再使用塑眉膏打造立體毛流，眉毛若有染色需求，可以最後再疊刷使用，不一定要整道眉毛都刷，可在毛流較豐富的局部上色即可，這樣看起來更為自然。

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交織3種色彩表現立體感眉型，可自由調節色彩調整濃淡。

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添加經典日式山茶花籽油與維他命B5等修護成分，所以在強力塑型同時還能滋養眉毛。

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橢圓狀筆蕊，可輕易的描繪想要的線條，球狀眉粉搭配不黏膩卻能密著的成分，能呈現自然的眉粧。