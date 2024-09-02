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自然野生眉正夯！彩妝師教你一步步畫出「超正眉型」

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▲▼眉彩。（圖／品牌提供）

▲鮮活生動的眉彩是整體妝容的加分關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一雙漂亮的眉毛決定臉部的立體輪廓，現在不流行一筆畫到尾的粗硬眉，而是根根分明的野生眉，且畫眉道具不再侷限於眼線筆，可自由搭配眉粉、塑眉膏，打造宛如媽生般的自然眉型。

▲▼眉彩。（圖／品牌提供）

彩妝師曾亞凡分享，野生眉最需要的就是朝氣蓬勃、根根分明。要如何畫出自然的眉型呢？他建議先用眉粉掃一遍，先用粉狀打底，同時可以靠粉狀吸取油分，可讓後續眉彩更好上妝，接著使用眉筆勾勒毛流感，建議可準備深淺兩支眉筆，先用淺、再畫深，打造眉毛的層次感，再使用塑眉膏打造立體毛流，眉毛若有染色需求，可以最後再疊刷使用，不一定要整道眉毛都刷，可在毛流較豐富的局部上色即可，這樣看起來更為自然。

眉彩單品推薦

▲▼眉彩。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采3D眉彩盤，#03，2,500元。

交織3種色彩表現立體感眉型，可自由調節色彩調整濃淡。

▲▼眉彩。（圖／品牌提供）

▲植村秀 持久塑型眉膠，1,100元。

添加經典日式山茶花籽油與維他命B5等修護成分，所以在強力塑型同時還能滋養眉毛。

▲▼眉彩。（圖／品牌提供）

▲ettusais 絕不失手漂眉膏，510元。

能完美遮蓋濃密眉毛，可提亮柔化原生濃密毛流，有效淡化濃眉顏色。

▲▼眉彩。（圖／品牌提供）

▲KOSE 丰靡美姬．幻粧 雙效流線眉筆（筆蕊）&（眉粉），630元

橢圓狀筆蕊，可輕易的描繪想要的線條，球狀眉粉搭配不黏膩卻能密著的成分，能呈現自然的眉粧。

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