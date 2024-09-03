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說流行／Burberry轉型之路復甦英倫精神！經典風衣變樣、最強星二代登廣告

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記者鮑璿安 ／專題報導

英國百年品牌Burberry 面臨傳統和流行的拉鋸，首席創意總監Daniel Lee上任後，營收數字的壓力不間斷，設計感也持續被以放大鏡檢視，而他最新打造的2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文，想訴說什麼？

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文。（圖／品牌提供）

Daniel Lee過去在Bottega Veneta 時代展現他豐沛的創造力，大眾知道他用色大膽、美感極簡，身為英國之子的他其實將許多傳統文化藏於設計背後，以一己之力用寶藍色成功喚醒了Burberry經典的戰馬圖案，這是他從前任創意總監 Riccardo Tisci接下Burberry之後，最具看點的變革之一。而最新2024秋冬時節，仍激發出Burberry實用和現代化的面貌，Daniel Lee提到，「我們的靈感來自於穿著Burberry的人物，以及戶外自然景觀，這些均是品牌所要傳承的傳統。而英國湖區讓人感到親切熟悉，又帶有冒險感」。

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲標誌性的風衣採用厚斜紋棉布、羊毛和皮革等材質，重塑了結構，使其更溫暖親膚。（圖／品牌提供）

本季融合了來自愛爾蘭多尼戈爾郡到蘇格蘭的洛赫卡倫工坊的羊毛工藝和技術，標誌性的風衣採用厚斜紋棉布、羊毛和皮革等材質，重塑了結構，使其更溫暖親膚；多層次的戶外夾克外套、羊毛皮內襯的粗呢大衣，一步步打開風衣過去被局限的場域，進一步擁抱戶外生活。手上則搭配線條柔軟流暢的包款，包括從戰馬騎士圖騰得到靈感的Tent包款；而Rocking Horse包與Knight騎士包於此季華麗回歸，以英倫美學、馬術文化加深Burberry的全新形象。

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲超模凱特摩絲（Kate Moss）女兒Lila Moss。（圖／品牌提供）

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲極簡女王Phoebe Philo的女兒Maya Wigram 。（圖／品牌提供）

超模凱特摩絲（Kate Moss）女兒Lila Moss、極簡女王Phoebe Philo的女兒Maya Wigram也驚喜登上形象廣告，成為品牌新面孔，面對鏡頭成熟的態度絲毫不輸給超模們，也不難看出Burberry渴望在各個世代之間引起共鳴的野心。

看更多話題

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO：C本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心 。（圖／品牌提供）

另外，UNIQLO：C終於將在9 月 6 日（五）發表全新秋冬系列，本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心，受到其粗獷主義的建築風格啟發，因此以具有雕塑感的實穿性衣著，調和嚴謹柔和的中性色調。女裝系列標誌性的細褶長裙換上新色，推出灰綠、淺卡、土棕色等質感色彩，更有濃厚英倫氣質的格紋設計；為抵禦寒冬氣候，羽絨短版背心可混搭極暖喀什米爾混紡高領T恤，是台灣民眾非常喜愛的穿搭組合。而大衣、厚外套也並未缺席，採用大菱格紋縫線注入PUFFTECH 輕暖科技外套；雙面織紋大衣則體現了俐落時髦的設計師美學。

關鍵字：

說流行, Burberry, 英國, 愛爾蘭, 超模

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