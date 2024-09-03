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邵雨薇26歲才開始抗老　笑認第一條細紋冒出自己都不知道

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▲▼邵雨薇認26歲才開始抗老　保養要及早開始 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇保養滴水不漏，肌膚好到會發亮。（圖／翻攝自FB/邵雨薇）

記者曾怡嘉／台北報導

女星邵雨薇日前出席保養代言記者會，肌膚亮到發光的她，大方分享自己的保養之道，現場品牌代言人更化身小粉絲向皮膚科醫師諮詢肌膚的疑難雜症，肌膚狀態好還要更好。

「早Ｃ晚Ａ」保養正夯，有鑑於此，皮膚科專科高珮菡醫師更現場分享維他命 A 家族系列成分與保養趨勢，她說道：「時下趨勢從局部抗老改為追求整臉緊緻與年輕化，也越來越多專家推崇儘早保養能鎖住皮膚最佳狀態，使用抗老保養品時，每天持續使用才是最有效的，『濃度』僅是選擇產品的要點之一，並非濃度越高越有效果，而是依照自己肌膚的保養需求、耐受性，來選擇不同成分與濃度的保養品。」

邵雨薇坦承自己比較粗線條，真正認真開始保養大概是26-27歲時候，那時候應該已經冒出細紋了，建議大家要提前注意皮膚狀態，當你發現臉上發現第一條細紋，就代表第二條細紋出現已經不遠了，她提到像是這次寶拉珍選推出的高效A醛PRO新生精華，能加強肌膚緊緻、對抗細紋都很有幫助，連續使用真的能看出效果。

▲▼邵雨薇認26歲才開始抗老　保養要及早開始 。（圖／UNSPLASH）

另外關於曬後如何白回來？她也有一套保養法，首先曬後肌膚需要先降溫，曬後3天內只能使用保濕類產品，不塗美白以免刺激肌膚，飲食會從補充維他命C水果著手，像是一天2顆奇異果或是芭樂都是不錯的選擇喔！

關鍵字：

保養, 邵雨薇, 皮膚科, 美容, 曬後護理

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