忍不住偷看另一半手機星座Top 3 ！第一名天生愛懷疑　最沒安全感

▲最愛檢查另一半手機的星座Top 3 。（示意圖／翻攝kbsdrama）

記者鮑璿安／台北報導

情人之間的信任往往是經過長時間一步步建立，當然也有人習慣透過檢查手機，摸清楚另一半到底在發訊息給誰，說到底無非就是缺乏安全感，不看就心癢，以下就公開最愛檢查另一半手機的星座Top 3 ，看看你的另一半上榜沒！

Top 3 雙魚座

雙魚座會上榜很多人都不意外，天生的細膩性格讓他們缺乏安全感，誰都不相信，只相信自己的直覺。同時愛上了就很難放手，對方的一舉一動都會想很多，只好用偷看手機這件事，來化解自己的疑心病，所以擁有雙魚的伴侶，絕對要盡力去帶給對方安全感，否則後患無窮。

Top 2 雙子座

雙子認為兩個人在一起都該保有適當的距離，和彼此正常的交友空間，說是這樣說，不過無奈好奇心實在太強烈，他們會去檢查另一半的手機，一般不是因為缺乏安全感，而是單純想調查一下，有沒有什麼值得懷疑的對象，好在之後吵架時同步審問一下，有點像是抓到對方把柄的感覺。然而隨著偷看的次數多了，也會慢慢對另一半失去信任，覺得自己好像被辜負。

Top 1 天蠍座

天蠍座第一名絕對是實至名歸，他們的控制慾極強，所以在無意間就把對方看得很緊，並且自己絲毫沒發覺，只是覺得兩個人在一起本來就要犧牲一些事情，如果對方不願意，天蠍會默默感覺有鬼更想去調查，他們習慣透過檢查手機、看看對方的行程表，來摸清楚另一半的生活，好像一切都在自己的掌控內，這樣天蠍就安心多了。