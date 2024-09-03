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劉以豪新劇宅男裝扮穿四角褲上陣！與柯佳嬿黑白配登封帥出新高度

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記者鮑璿安／台北報導

柯佳嬿和劉以豪在去年（2023年）合作輕喜劇《童話故事下集》，兩人這次再度合體出鏡《Marie Claire Taiwan 美麗佳人》 9 月號封面，也罕見嘗試了許多頗具張力的奇妙造型，不忘分享拍攝過程中的趣事，以及私下的真實興趣。

▲▼柯佳嬿、劉以豪 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲▼柯佳嬿、劉以豪 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲柯佳嬿、劉以豪合體出鏡時尚雜誌封面。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

柯佳嬿換上Louis Vuitton灰色無領外套，五官深邃具有神秘感，而劉以豪換上白色流蘇大衣呼應，兩人詮釋未來感的造型；又或是在下個鏡頭中戴起高帽，演繹Celine黑白蝴蝶夾洋裝、 Bottega Veneta黑白條紋針織衫，散發兩人獨有的空靈特質。

▲▼柯佳嬿、劉以豪 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲劉以豪黑色紳士帽，Celine Homme；黑白條紋針織衫、黑色寬褲，both by Bottega Veneta 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

劉以豪在訪問中透露：「在劇裡我的戲服大多是四角褲跟吊嘎背心的居家宅男裝扮，不用練身材，能胖就胖，符合導演想要的樸實角色，怎麼醜怎麼來，拍攝的每個當下都十分開心！」回想起對戲時也是滿滿愉悅記憶的柯佳嬿坦言，詮釋喜劇最難的是有時現場很好笑，但要表現得一本正經，憋笑很痛苦，「但是以豪很厲害，都可以不笑地嚴肅完成演出，非常會憋笑」。

▲▼柯佳嬿、劉以豪 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲柯佳嬿佩戴黑色紳士帽，Celine Homme；黑白蝴蝶夾洋裝，Celine by Hedi Slimane。 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

而卸下劇中角色的柯佳嬿，平常不拍戲時間就多了很多，她透露自己大部分時間都在寫書，也因而發展出新的興趣，常會上網找一些沒有去過的咖啡廳或是泡茶喝茶的地方，然後可能坐上好幾個小時打字，如果那天剛好去的店家一切都很對味的話，心情就會很好。向來以大自然為師的劉以豪，把時間花在照顧植物，在換土澆水、整理觀察當中，學習也探索了生命的意義。

關鍵字：

柯佳嬿, 劉以豪, MarieClaireTaiwan, 美麗佳人, 封面

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