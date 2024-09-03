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補妝超便利！最新「5款氣墊粉餅」　上妝同時拍入頂級保養

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▲▼氣墊粉餅。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

▲氣墊粉餅推陳出新，保養成分再升級。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天高溫常常出油脫妝，該如何維持乾淨鮮活的底妝呢？這時候趕快派出氣墊粉餅來幫忙，最新氣墊粉餅上妝同時控油，輕盈速乾讓肌膚清爽不黏膩，盤點5款最新氣墊粉餅，哪一款是你的心頭好呢？

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美氣墊玫瑰粉餅，3,700元。

成分滿注高達79%頂級養膚精華！運用大馬士革玫瑰精華油與山茶花精華油強化肌膚防禦力、修護肌膚並增強肌膚鎖水，賦予澎潤彈嫩、光滑飽滿的美妙膚觸，強力潤澤補水、煥亮新生光澤，3大精華油以黃金比例合而為一，讓肌膚在上妝同時拍入頂級保養。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 超持妝絲絨水慕斯無瑕氣墊粉餅，3,100元

氣墊粉餅外型設計靈感源自Giorgio Armani經典包款，輕感氣凝控油膜配方，能精準吸附多餘油脂，卻不遮掩肌膚自然光澤，平衡吸油與透光」的底妝需求，讓肌膚由內而外透出高級絲絨般的柔焦奶霧光。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲CLIO 防沾染柔焦氣墊粉餅，1,150元。

主打控油持妝、毛孔隱形、輕盈速乾於一體，使用4種柔焦粉末打造3D肌膚層，貼合臉部不易出油脫妝、卡粉之外，更應用微粉體科技，使肌膚呼吸不悶熱，搭配速乾定妝的特性，呈現輕盈乾爽的柔焦裸妝感。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 限量寂境黑漆限定版氣墊粉盒+粉蕊，3,900元。

內含高達 10 多種頂級保養成分，並添加高比例玻尿酸，即便是擁有優秀的遮瑕效果也能輕盈不厚重，全新推出以黑漆為靈感設計的奢華氣墊粉盒，透過超高級感的底妝妝效，如同柔焦濾鏡，打造細緻肌膚光澤。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲YSL 超模光感精華水氣墊 高訂菱格版，3,180元。

換上全新代表性絎縫菱格外殼，外型更具質感，獨家持妝水凝膜科技，將持妝精華注入細緻粉體一拍瞬間成膜，在肌膚表層形成清爽不黏膩的水凝膜，避免出油造成的脫妝浮粉，並搭配玻尿酸精華，妝感服貼完美吻膚。

關鍵字：

氣墊粉餅, 底妝, 控油, 保濕, 上妝

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