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《媽媽朋友的兒子》丁海寅令人怦然心動的暖男穿搭術　幫男友學起來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近日於Netflix熱播的療癒浪漫劇《媽媽朋友的兒子》中所飾演超完美「媽朋兒」的丁海寅，是大家公認的童顏國民男友，私下陽光的大男孩造型與劇中正裝形成反差，快幫男友學起來。

近日備受討論的韓劇《媽媽朋友的兒子》男主角丁海寅，在劇中飾演一位完美的建築設計師，為了符合劇中專業的形象設定，丁海寅造型多以大衣或是西裝為主，但其實下戲後，他的私服多為陽光男孩風，或是十足的鬆弛感造型。從他的個人IG不難發現，丁海寅平時就喜歡簡單的素T或是俐落的單品，也善於利用襯衫來增加LOOK的層次感，而他的完美童顏和招牌微笑（還有雪白的牛奶肌），加上私下的減法、減齡穿搭，讓人幾乎看不出今年居然已經36歲！

盤點丁海寅6大劇中反差私服

幫男友翻衣櫃輕鬆打造陽光帥男孩風

丁海寅暖男造型1：日常白T

滑男神IG，不難發現清一色都是他穿著簡約白T的照片，滿滿的男友力。

一件簡單易搭的白T，不論是配牛仔褲還是工裝褲，都能讓整體造型顯得俐落乾淨，給人舒適純白的感覺，只想抱一抱他。

為了增加造型感，隨意的戴上針織毛帽，是不是更為他迷人的氣息加分！

丁海寅暖男造型2：襯衫

如果擔心造型過於單調，只要一件襯衫套在白T外面，就能輕鬆提升整體穿搭層次感，以及增加效果。

藍色與白色的襯衫都是型男衣櫥必備品項，下半身隨性的搭配牛仔褲，再加上一條飾品就立刻很有型。像男神這樣穿再加上他的招牌迷人狗狗笑眼，完全就是劇中令人羨慕的隔壁帥鄰居承效！

丁海寅暖男造型3：亮綠色

今年一月於巴黎參加Dior 2024/2025男裝周的丁海寅，出席時穿上一整套藏藍色套裝， 為了成為聚光燈焦點，男神挑戰配上亮綠色鑲著紅寶石的外套，顯得十分高貴有型。

私底下丁海寅也曾穿過這種薄荷綠色的帽T，讓人發現他意外適合這種特殊色，好身材與帥氣的臉蛋真是想必是什麼都能駕馭！

丁海寅暖男造型4：高級斯文感

一向展現溫柔男友風的丁海寅，這次呈現了高級斯文的新面貌，一件開襟上衣內搭淺藍色襯衫，下襬微微露出打造高冷的層次感。

筆記！反戴鴨舌帽，誰說斯文只能正經八百的態度呢？學學男神輕鬆營造反差感，只要帽子反戴，不僅有反差美，還多了鬆弛氛圍感，男生們可以好好筆記這個搭配！筆記！筆記！筆記！很重要所以講三次！

丁海寅暖男造型5：花襯衫

穿上花襯衫的丁海寅展現了另一面悠閒又充滿活力的一面，藍白的配色與周圍環境相互呼應，也讓造型完美融入當地風景，還能獲得帥照！其實，花襯衫絕對是出遊度假的必備單品，記得，利用造型轉換心情，是放鬆的最好的方式之一。

丁海寅私服造型6：羽絨外套＋帽T

冬天時必備一件羽絨外套，不僅禦寒還可增加造型，在南韓歐巴中最常見的搭配就是羽絨外套＋帽T。這樣的搭配看似簡單，但顏色和材質都是關鍵，通常選用同色系的搭配就絕對不會出錯，像是男神身穿一件灰色帽T並用銀色外套來拉出層次感，就很有時尚感！

丁海寅換上一件黑色帽踢T並用黑色外套來拉出層次感，非常的帥氣有型，也簡單有型！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 《媽媽朋友的兒子》丁海寅拿到「傻甜白」女主劇本？17年前就暗戀庭沼玟，時空膠囊出土爆心事！

● Louis Vuitton Side Trunk為何受到韓星Felix、Lisa、太妍追捧，從盤點典故與秋冬新款認識起

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 丁海寅, 穿搭, 媽媽朋友的兒子

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