FENDI Baguette匠心工藝展來台！必朝聖精選美包、專屬訂製珍稀皮革款

記者鮑璿安／綜合報導

FENDI Baguette 「Hand in Hand」企劃自推出以來即受到廣大迴響，將義大利傳統工藝與頂尖製包技巧完美結合，繼品牌在日本、北京等地開展後終於來台，於 9月4日(三)至9月7日(六)在FENDI 台北新光三越Daimond Towers精品店登場，現場亦有珍稀包款訂製服務，讓民眾能夠自由挑選喜歡的包款材質，打造個人專屬的FENDI Baguette！

▲手工編結絨毯製作技術打造雙色包身。（圖／品牌提供）

▲Elena Ciarrocchi Ricamo in Oro通過中心絲帶元素再現對稱式花卉造型。（圖／品牌提供）



誕生於1997年的Baguette由Silvia Venturini Fendi設計，作為品牌當家包款，持續深化工藝美學，而「Hand in Hand」企劃旨在發揚義大利各地瀕臨失傳的傳統特色工藝，結合Baguette的不敗廓形致敬經典。 此次來台展出的款式多元，首件Baguette來自Basilicata（巴西利卡塔大區），由藝術家Marianna D’Aquino以手工編結絨毯製作技術，在框架式織機上通過由下至上的垂直操作創造出風格活潑的雙色包身。

▲包身四周的穗飾則由匠人手工以金雀花纖維編結而成。（圖／品牌提供）

▲耗費超過100小時的手工蕾絲款式。（圖／品牌提供）

無數創意元素注入Baguette，無論是耗費超過100小時的手工蕾絲款式、傳統胡桃木雕技法黑色包款，另外也以 ginestra金雀花纖維紡織打造致敬自然生態的Baguette，代代相傳的手工技藝和無價的製包工藝在此交匯，重新詮釋出精彩之作。





▲Ferragamo新光三越台中中港店店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯 。（圖／品牌提供）



而全新開幕的Ferragamo新光三越台中中港店也充滿話題，店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯，運用大面積的義大利洞石、胡桃木打造奢華購物場域，同步陳設 2024秋冬最新且齊全的男女服裝、配件系列及香水系列等全系列商品，帶來限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包。秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸，包括薄紗禮服、羽毛飾面與亮片刺繡，輪廓上更加醒目，寬大肩型、重磅羊毛和柔韌皮革塑造硬朗廓形，俐落雕塑感翻領展現超現實主義精神。配件部分，Hug手提袋進化為粒紋皮革，飾以Ferragamo字母圖案和輕盈羽毛；Fiamma斜背包以全新尺寸和色調亮相，另也點綴上佛羅倫斯的象徵花卉百合，為造型增添浪漫火花。





▲限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸 。（圖／品牌提供）