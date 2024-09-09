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象印EVERINO烘烤微波爐　純白極美尺寸主打小家庭

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▲象印新款EVERINO小尺寸烘烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲象印新款EVERINO小尺寸烘烤微波爐在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

象印2023年推出的STAN.烘烤式微波爐，主打多功能與時尚外觀受到歡迎，今年象印再次擴展其家電產品線，推出兩款新型烘烤微波爐，以純白極簡風格作為主打設計，且針對現代小家庭的需求，推出體積更小巧、功能多樣化的烘烤微波爐。消費者還能透過AR虛擬體驗，直接從手機觀看產品放置在家中的虛擬畫面，避免尺寸不合、風格不搭情況發生。

▲象印新款EVERINO小尺寸烘烤微波爐。（圖／品牌提供）

隨著台灣家庭平均人口數持續下降，象印因應市場趨勢，推出了專為2至3人小家庭設計的烘烤微波爐新品。這款容量23公升的微波爐較之前產品體積較小，並具備象印引以為傲的「空中微波」、「微波燒烤」和「酥脆微波」三大功能，避免加熱不均或油炸食品變軟等情況。

品牌表示，新款EVERINO烘烤微波爐採用高階機型的紅外線感知器技術，能夠根據食材溫度精準設定加熱時間，確保每道料理的最佳口感。此外針對消費者對家電尺寸與空間搭配的困擾，也推出AR虛擬體驗功能，透過特定應用程式，可將產品與自家庭環境進行視覺化搭配，增加購物的便利性與精確度。

▲象印新款EVERINO小尺寸烘烤微波爐。（圖／品牌提供）

這款烘烤微波爐的外型設計，採用純白概念搭配簡約線條，並將目錄隱藏至下方拖盤中，23公升的白色款機型，搭配39公分寬的門設計，使用大容量餐具也能輕鬆放入，拿取上也增加了便利性。目前該產品已在台正式上市，售價19,990元。

業者表示，即起至12／31購買象印全系列家電，可參加抽獎活動，有機會獲得萬元現金。而購買烘烤微波爐ESJAF23的消費者，還可獲得象印耐熱手套與耐熱玻璃保鮮盒二件組。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

因美型設計受到不少居家質感消費者推崇的BALMUDA，旗下The Plate Pro電烤盤也在台上市，最大特色主打三層包覆式烤盤，比起一般的電烤盤會有中央較熱、周邊溫度較低的情況，The Plate Pro則強調能有全面性的熱度與導熱能力，確保食材受熱均勻，鎖住鮮嫩的口感，牛排、雞腿或海鮮都能輕鬆應對。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

而6.6mm厚度的烤盤也比一般3mm左右的烤盤厚度要厚上許多，提供更好的蓄熱效果，並有從160度Ｃ到220度C共四段溫控功能，從低溫煎製甜點到高溫燒烤牛排，均可達到使用者的不同需求，除烤盤之外，也有章魚燒烤盤及具備蒸煮功能的Griddle & Cover平底烤盤配件，為家常菜增添更多變化。

▲BALMUDA The Plate Pro電烤盤在台上市。（圖／品牌提供）

其烤盤為不鏽鋼材質，避免塗層脫落的問題，且長時間使用表面也會隨著時間的推移，展現獨特的質感。BALMUDA The Plate Pro電烤盤售價16,990元，預購價12,990元，9／2至9／23在全台指定通路開放預購，並附贈專屬烤盤收納袋。

關鍵字：

象印, 烘烤微波爐, 家電, AR虛擬體驗, 小家庭

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