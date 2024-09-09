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輕如薄紗的24K蜜粉！輕煙級粉體拒絕厚重　心機多一步底妝持久整天

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台灣天氣濕熱，底妝很難維持一整天，定妝成為重要的步驟，尤其是蜜粉更是控油清爽好物，不僅可以增加底妝續航，更能夠讓底妝清新不濕黏，以下就分享多款厲害的蜜粉，不僅粉質細膩，更水潤不卡粉，乾性或油性肌膚都可以使用。

＃嬌蘭 24K純金光透絲絨蜜粉，售價3400元

嬌蘭,伊麗莎白雅頓,PONY,EFFECT,蜜粉,彩妝。（圖／品牌提供）

嬌蘭24K底妝向來深受許多彩妝高階玩家熱愛，細膩妝感與遮瑕，讓肌膚帶妝卻又沒有厚重感，用過都回不去，這次底妝系列新增24K純金光透絲絨蜜粉，有透明色與三款淺深不同的膚色，超細緻的粉體宛如輕煙一樣，可以用搭配的天鵝絨粉撲輕拍上臉，也可以使用刷具輕掃，打造出具有光澤感的肌底，而且超大的容量真的CP值非常高，一盒可以用超久。

＃伊麗莎白雅頓 完美貼膚無瑕礦物蜜粉，售價1800元

嬌蘭,伊麗莎白雅頓,PONY,EFFECT,蜜粉,彩妝。（圖／品牌提供）

運用保養級成分添加的完美貼膚無瑕礦物蜜粉，裡面蘊含維他命C、維他命E，礦物蜜粉擁有柔焦粉末，可以輕柔覆蓋在肌膚，打造柔霧通透的肌膚妝容，而且可以加強持妝效果，一拍就立刻可以瞬間吸附油脂，粉紅色金屬質感包裝，專利研磨式技術，每次旋出精準用量，兩款色澤可以挑選。

＃PONY EFFECT 零粉感柔焦粉餅，售價1200元

嬌蘭,伊麗莎白雅頓,PONY,EFFECT,蜜粉,彩妝。（圖／品牌提供）

想要毛孔柔焦隱形，PONY EFFECT推出全新的零粉感柔焦粉餅，針對亞洲女性肌膚困擾，運用多達4種不同的粉體，幫助肌膚遮蓋瑕疵，同時又可以增強服貼度，等於針對不同的狀況達到柔膚的效果，層層堆疊也不會厚重，而且出油之後仍然能夠打造完美控油持妝，一整天不斷電底妝。

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關鍵字：

嬌蘭, 伊麗莎白雅頓, PONY, EFFECT, 蜜粉, 彩妝

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